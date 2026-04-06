Pachu Peña hizo pública su relación con su nueva novia: la primera foto juntos

Pachu Peña está viviendo un gran romance desde hace 5 meses después de su separación con su esposa y madre de sus hijos, pero recién ahora se mostró por primera vez en público junto a su novia, 20 años menor que él.
El humorista había confirmado su noviazgo hace 5 meses tras la separación de su esposa y madre de sus hijos, pero recién ahora posteó una imagen en redes sociales junto a ella.
Pachu Peña está viviendo un gran romance desde hace 5 meses después de su separación con su esposa y madre de sus hijos, pero recién ahora se mostró por primera vez en público junto a su novia, 20 años menor que él.
Tal como se sabía, el humorista blanqueó su relación con Paula Paparella, hija del reconocido estilista Leo Paparella, pero hasta el momento su vínculo se mantenía con absoluta reserva de manera pública, aunque ambos comparten grandes momentos juntos en la intimidad y los suyos.
Lo llamativo es que, en las últimas horas, el también actor publicó en sus redes sociales una imagen donde ambos están de gala durante un evento social y sin hacer ningún tipo de comentarios solo la etiquetó en la foto.
En la misma se los puede ver a ambos abrazados, sonrientes y en un contexto de celebración: ella luce un vestido rojo con sandalias negras, mientras que el ex - VideoMatch tiene puesto un traje oscuro. De esta manera, dio por confirmado lo que en público aún no se había dado.
El humorista Pachu Peña se divorció de su esposa Felicitas Isse Moyano tras casi 20 años y confirmó que decidió volver a apostar al amor durante una entrevista con El Trece, por lo que se generaron muchas preguntas alrededor de quién es su nueva novia, ya que tiene 21 años menos que él.
En diálogo con el programa de televisión Puro Show, Pachu fue consultado por la veracidad de los rumores de su nuevo romance y lo confirmó: "Sí, es así. Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer. Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga". De esta manera, el humorista reveló que comenzó una relación amorosa con Paula Paparella.
Para finalizar, el hombre de 63 años enfatizó: "Está todo bien. Estoy tranquilo, pensando en el programa y en mis hijos. Es día a día, estamos bien". Con estas palabras, buscó mantener un perfil bajo con respecto a su nuevo romance y adelantó que no quiere exponer a su familia.
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