La misión Artemis II inició su histórico tránsito por el lado oculto de la Luna La cápsula Orión se prepara para un periodo de silencio radial absoluto mientras alcanza su punto de máxima proximidad al satélite terrestre. Por + Seguir en







La cápsula Orión estará a tan solo 6.530 kilómetros de la superficie lunar.

Los astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes la fase de aproximación al lado oculto de la Luna. Según las previsiones de la NASA, la tripulación perderá contacto total con la Tierra durante 40 minutos debido a la interposición del cuerpo celeste entre la cápsula Orión y las antenas receptoras en nuestro planeta.

Este hito representa la primera vez en más de 50 años que una nave tripulada se aventura a la región inexplorada del satélite. La agencia espacial confirmó la maniobra de ingreso: "Cuando Orión pase por detrás de la Luna, aproximadamente a las 18:44 EDT o 22.44 GMT, la misión entrará en un periodo de interrupción de comunicaciones programado que durará unos 40 minutos. Durante este tiempo, la Luna bloquea las señales de radio necesarias para que la Red del Espacio Profundo mantenga contacto con la nave espacial".

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenible en el entorno lunar y sirve como base para futuras expediciones a Marte. Durante el silencio de radio, la nave ejecutará sus sistemas de navegación de forma autónoma, sin posibilidad de asistencia técnica directa desde el centro de control en Houston.

La NASA precisó el momento de mayor cercanía con la superficie lunar durante este trayecto a ciegas: "Poco después de la pérdida de señal, se espera que Orión alcance su punto más cercano a la Luna alrededor de las 19:02 EDT o 23.02 GMT, cuando estará a tan solo 6.530 kilómetros de la superficie lunar".

Una vez superada la zona de sombra, la Red del Espacio Profundo retomará el vínculo con los cuatro astronautas a bordo. Este sobrevuelo exitoso permitirá validar los sistemas de soporte vital y telecomunicaciones antes del descenso humano previsto para las próximas etapas del programa.