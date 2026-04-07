Stefy Budán realizó un descargo en redes sociales y pidió no ser vinculada con la familia de su exnovio. “Ya no existe vinculación”, contó.

La novia del padre de la abogada Agostina Páez, Stefy Budán, confirmó la separación luego de que el hombre fuera grabado mientras hacía los mismos gestos racistas por los que su hija fue condenada. “Necesito despegarme completamente de ese pasado”, explicó en un posteo.

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A pesar de que en un principio hayan asegurado que el video era IA, el mismo Mariano Páez confirmó que el video es real: "Me insultaron, me quisieron agredir y reaccioné muy mal. A esa gente la hicieron retirar de un bar. Me arrepiento totalmente. Me siento muy mal. Cada uno es dueño de sus actos”.

Ante esto, Budán publicó un comunicado en sus redes sociales: “ Ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez. Este es un mes profundamente sensible para mí. Es el mes en el que se aproxima la fecha en la que falleció mi hijo, Ema. Me encuentro atravesando un momento de mucha vulnerabilidad, angustia y dolor, reviviendo uno de los episodios más devastadores de mi vida: aquel instante en el que sufrió un paro cardíaco estando en mis brazos”.

Explicó cómo se siente: “Verme expuesta a situaciones de caos mediático, shows y constantes especulaciones públicas no hace más que agravar mi estado emocional y poner en riesgo mi integridad psicofísica".

Embed - - - on Instagram: "“Solo pido paz en el mes más doloroso de mi vida” Este es un mes profundamente sensible para mí. Es el mes en el que se aproxima la fecha en la que falleció mi hijo, Ema. Me encuentro atravesando un momento de mucha vulnerabilidad, angustia y dolor, reviviendo uno de los episodios más devastadores de mi vida: aquel instante en el que sufrió un paro cardíaco estando en mis brazos. En este contexto, verme expuesta a situaciones de caos mediático, shows y constantes especulaciones públicas no hace más que agravar mi estado emocional y poner en riesgo mi integridad psicofísica. Por eso, siento la necesidad de pedir de manera clara y respetuosa a los medios de comunicación que cesen de revivir historias de mi pasado. Les solicito especialmente que dejen de referirse a los conflictos que tuve con mi ex pareja, Mariano Páez, con quien ya no mantengo ningún tipo de vínculo afectivo desde el día de la fecha. Necesito despegarme completamente de ese pasado. Necesito que se respete mi decisión de reconstruirme en silencio, en paz, y de transitar este proceso de duelo y sanación de manera íntima. Las cuestiones judiciales deben permanecer en el ámbito que corresponde: la justicia, sin exposición innecesaria ni reiterada de mi nombre. A partir de hoy, comienzo una nueva etapa. Soy solo yo conmigo misma. Sin pareja, sin pasado que me persiga, sin sombras que interfieran en mi camino. Les pido, con respeto pero con firmeza, que entiendan que ya no existe ninguna vinculación de mi parte con el apellido Páez. Necesito paz. Bendiciones."

“ Les solicito especialmente que dejen de referirse a los conflictos que tuve con mi expareja, Mariano Páez, con quien ya no mantengo ningún tipo de vínculo afectivo desde el día de la fecha. Necesito despegarme completamente de ese pasado. Necesito que se respete mi decisión de reconstruirme en silencio, en paz, y de transitar este proceso de duelo y sanación de manera íntima”, agregó.

Abrieron una investigación en Santiago del Estero contra el padre de Agostina Páez

A raíz de las escandalosas imágenes que salieron a la luz del padre de la abogada argentina retenida en Brasil por gestos racistas, Agostina Páez, el Ministerio Pública Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra el empresario Mariano Páez tras la viralización de un video.

De acuerdo a lo que se detalló en la página oficial del Ministerio provincial, la fiscal Victoria Ledesma, dispuso “el inicio de una investigación de oficio luego de tomar conocimiento de un video difundido en distintos portales de acceso público”, en el que Páez “habría realizado manifestaciones vinculadas a posibles conductas que podrían encuadrar en delitos de acción pública”.

Mariano Páez padre Agostina

De esta manera, la funcionaria pública ordenó la apertura de una información sumaria con el objetivo “de establecer la existencia o no de ilícitos penales, tomando como punto de partida el contenido del material audiovisual que se encuentra en circulación y que ha tomado estado público”, agregaron.

Por otra parte, señalaron que la medida fue adoptada a partir del conocimiento “directo del contenido del video viralizado, en cumplimiento del deber legal de promover la acción penal cuando se advierten indicios de posibles delitos de acción pública”.