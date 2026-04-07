7 de abril de 2026 Inicio
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Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: abatieron al menos a un atacante y hay heridos

El hecho ocurrió este martes por la mañana en la ciudad más grande de Turquía, cuando tres hombres abrieron fuego con presuntas armas de cañón largo. Según informan medios locales, hay, además, policías heridos.

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De los tres tiradores

De los tres tiradores, al menos uno murió y los otros dos resultaron heridos.

Reuters

Dos atacantes murieron y un tercero resultó herido y fue detenido tras un tiroteo registrado este martes frente al consulado de Israel en Estambul, en Turquía. El episodio dejó además al menos un agente policial herido, aunque algunas versiones elevan ese número a tres.

Nuevo ataque en Teherán.
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El hecho ocurrió poco antes del mediodía local, cuando tres hombres armados con fusiles intentaron acceder al edificio ubicado en el distrito de Besiktas, una zona considerada de alta seguridad. Según los primeros reportes, los agresores abrieron fuego luego de ser interceptados por efectivos policiales y personal de custodia en el ingreso.

El intercambio de disparos derivó en la muerte de dos de los atacantes en el lugar, mientras que el tercero fue reducido por las fuerzas de seguridad tras resultar herido.

Tras el episodio, las autoridades turcas desplegaron un operativo en la zona y acordonaron el perímetro alrededor del consulado. Fuentes cercanas al caso indicaron que actualmente no hay diplomáticos israelíes en territorio turco, en el marco del deterioro de las relaciones bilaterales en los últimos años.

En paralelo, el Gobierno de Turquía inició una investigación judicial para determinar las motivaciones del ataque. De acuerdo con información difundida por medios locales, los sospechosos se habían trasladado hasta Estambul en un vehículo alquilado desde la ciudad de Izmit. Además, se investiga el posible vínculo de uno de ellos con una organización religiosa, mientras que otro contaba con antecedentes por narcotráfico.

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