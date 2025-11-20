20 de noviembre de 2025 Inicio
Tormentas en el AMBA: alerta amarilla por la intensidad de lluvias y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones hasta la mañana del viernes en la Ciudad y el conurbano. Se espera una mejora hacia la tarde y un fin de semana con cielo parcial nublado.

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos que alcanzó a todo el AMBA. Las primeras lluvias comenzaron cercas de las 14 de este jueves en la Ciudad y el conurbano, según informó el organismo.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Inminente arribo de tormentas en el AMBA: a qué hora llueve y qué dice el pronóstico del tiempo

El mal tiempo se mantendrá hasta la mañana del viernes, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 23 grados. La mejora llegaría hacia la tarde, cuando se espera que la actividad eléctrica y las ráfagas pierdan intensidad.

Para el sábado, el pronóstico marca cielo parcialmente nublado y una amplitud térmica de 14°C a 23°C. El domingo continuará bajo las mismas condiciones, con una mínima de 16 y una máxima que alcanzará los 25 grados.

mapa alertas

Servicio Meteorológico Nacional: qué significa cada color de alerta

Nivel rojo - Seguí instrucciones oficiales: Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja - Preparate: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo - Informate: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Nivel verde - Tranquilidad: No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

