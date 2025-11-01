Inminente arribo de lluvias en el AMBA: rige una alerta meteorológica amarilla por viento y tormenta Tras una semana sin precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó que vuelve el mal tiempo de cara al finde. Además, emitió una serie de avisos para algunas regiones del país por fenómenos acompañados por fuerte actividad eléctrica y granizo. Por







Para el domingo están pronosticadas lluvias para el AMBA.

A pesar de una semana con días soleados y bajas temperaturas mínimas, el mal tiempo retorna al Área Metropolitana de Buenos Aires durante el primer fin de semana de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que la desmejora de las condiciones meteorológicas llegarán el día domingo con lluvias durante gran parte del día.

Se espera una jornada soleada para el sábado 1° con mínimas de 15° y máximas de 28°, transformándose en uno de los días más calurosos de la semana.

Sin embargo, las condiciones desmejoran de cara al domingo 2, donde se esperan chaparrones durante gran parte del día, hasta la tarde noche, la temperatura se mantendrá entre los 18° a 25°.

CABA pronóstico 1-11-25 Captura del SMN. Eso no es todo, el SMN emitió una alerta para Córdoba, San Luis, La Rioja, Misiones y Formosa, estas provincias serán afectadas por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo.

Para la provincia de Córdoba, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas.

Sobre Formosa y Misiones se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.