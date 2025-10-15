15 de octubre de 2025 Inicio
Incendios en Córdoba: el fuego consumió más de 4.500 hectáreas y trabajan 200 bomberos

Es el quinto día consecutivo que continúan extendiéndose las llamas en el Parque Nacional Quebrada de Condorito. En el área se desplegó un gran operativo en conjunto con el Plan Provincial de Manejo del Fuego y el quipo Técnico de Acción ante Catástrofes.

Las condiciones meteorológicas complican el trabajo de los bomberos. 

Gobierno de Córdoba @gobdecordoba

El incendio en el Parque Nacional Quebrada de Condorito continúa por quinto día consecutivo, el fuego ya consumió más de 4.500 hectáreas y trabajan 200 bomberos. En el área se desplegó un gran operativo en conjunto con el Plan Provincial de Manejo del Fuego y el quipo Técnico de Acción ante Catástrofes.

Una capilla en Córdoba, creada por el arquitecto Nicolás Campodónico, fue premiada internacionalmente.
Más de 200 personas trabajan para combatir el fuego en un área compleja, de difícil acceso y con fuertes ráfagas de viento. Durante la jornada del miércoles 15 de octubre se espera una máxima de 31 grados en el área con ráfagas entre 32 - 59 km/h.

En algunas zonas se colocaron motobombas de alta presión para poder extraer agua de ríos y arroyos. "Estas bombas se colocan a orillas de los ríos o arroyos, y se conectan mangueras de 25 metros con las que se extrae el agua para combatir el fuego", expresó Roberto Schreiner, de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia para La Voz.

Desde la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la CONAE informaron sobre el monitoreo satelital de los incendios forestales en el Parque Nacional Quebrada del Condorito en las Sierras Grandes de Córdoba, que comenzó el viernes 10.

En un posteo realizado en redes sociales explicaron desde la CONAE que "las imágenes Sentinel-2 muestran en color marrón rojizo la zona afectada por el incendio en la zona del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Por encima se superponen los focos de calor de los días lunes 13 (en color amarillo) y martes 14 (en color naranja). También se muestra en color marrón rojizo el área quemada en Villa Giardino".

