14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Se hicieron tres allanamientos y lograron detectar a los delincuentes que realizaban las licencias en talleres y las vendían por plataformas de venta online.

Por
Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

En Córdoba desbarataron una banda que tenía un búnker de patentes truchas y las vendían a través de las diferentes plataformas online. En un trabajo conjunto con la PSA y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se desarticuló una red en B° Pueyrredón dedicada a la fabricación y comercialización de chapas patentes vehiculares e institucionales.

Córdoba se prepara para elegir a sus representantes legislativos.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Córdoba

La banda vendía las patentes falsas a través de las plataformas como Marketplace de Facebook, ofrecían estas chapas nuevas “idénticas” a las oficiales. Los compradores solo debían enviar los datos del dominio y una dirección, y las recibían en su domicilio listas para colocar en el vehículo.

La investigación se llevó a cabo a con tres allanamientos en simultáneos en Quilmes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, donde se localizó el taller donde se fabricaban las placas falsificadas.

“Esto permitió establecer que los dominios eran fabricados en Córdoba y luego comercializados en la Ciudad de Buenos Aires. La causa continúa para determinar y detectar a todos los involucrados en esta actividad ilícita”, informó la Policía de Córdoba a través de sus redes sociales.

Patentes truchas

Desbaratan una banda que vendían patentes truchas

En la fábrica clandestina donde realizaban patentes truchas para autos 0KM, la policía desbarató una banda tras tres allanamientos en simultáneo tanto en Córdoba como en Buenos Aires.

En el lugar se secuestraron elementos para la elaboración de las patentes y cientos de chapas listas para su comercialización, además de documentación y equipos utilizados en la impresión y troquelado.

Hasta el momento, no se registraron detenciones, aunque la causa sigue abierta y la Justicia investiga a los presuntos responsables de la maniobra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: No tengo ningún tipo de relación con esta persona

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación"

play

Revelan el último mensaje de Luna Giardina previo al femicidio: "Quiero llorar"

RAM Dakota ya es una realidad en Córdoba

La pick up RAM Dakota ya tiene sello argentino: Stellantis inició su producción

play

Filtraron el mensaje clave que ayudó a dar con el paradero de Pablo Laurta

viajar a cordoba: el pueblo que tiene los mejores sandwiches

Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

play

Una testigo contó cómo el femicida de Córdoba torturaba a su exesposa y su hijo en Uruguay

Rating Cero

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.
play

Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Hill sorprendió con una nueva apariencia durante el rodaje de Cut Off en Los Ángeles.

Es una estrella de Hollywood y sorprendió con su impresionante transformación para una película

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

últimas noticias

Una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.

Turismo en Argentina: el destino entrerriano que tiene tradiciones alemanas

Hace 11 minutos
Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Hace 13 minutos
Hacer un buen asado no siempre requiere madera. 

No necesitás madera para el asado: con este truco podés hacer el fuego en minutos

Hace 14 minutos
Los cinco sospechosos fueron apartados del penal.

Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos

Hace 21 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Máxima expectativa por la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca

Hace 32 minutos