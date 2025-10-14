Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Se hicieron tres allanamientos y lograron detectar a los delincuentes que realizaban las licencias en talleres y las vendían por plataformas de venta online.

En Córdoba desbarataron una banda que tenía un búnker de patentes truchas y las vendían a través de las diferentes plataformas online. En un trabajo conjunto con la PSA y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se desarticuló una red en B° Pueyrredón dedicada a la fabricación y comercialización de chapas patentes vehiculares e institucionales.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Córdoba

La banda vendía las patentes falsas a través de las plataformas como Marketplace de Facebook, ofrecían estas chapas nuevas “idénticas” a las oficiales. Los compradores solo debían enviar los datos del dominio y una dirección, y las recibían en su domicilio listas para colocar en el vehículo.

La investigación se llevó a cabo a con tres allanamientos en simultáneos en Quilmes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, donde se localizó el taller donde se fabricaban las placas falsificadas.

“Esto permitió establecer que los dominios eran fabricados en Córdoba y luego comercializados en la Ciudad de Buenos Aires. La causa continúa para determinar y detectar a todos los involucrados en esta actividad ilícita ”, informó la Policía de Córdoba a través de sus redes sociales.

Desbaratan una banda que vendían patentes truchas

En la fábrica clandestina donde realizaban patentes truchas para autos 0KM, la policía desbarató una banda tras tres allanamientos en simultáneo tanto en Córdoba como en Buenos Aires.

En el lugar se secuestraron elementos para la elaboración de las patentes y cientos de chapas listas para su comercialización, además de documentación y equipos utilizados en la impresión y troquelado.

Hasta el momento, no se registraron detenciones, aunque la causa sigue abierta y la Justicia investiga a los presuntos responsables de la maniobra.