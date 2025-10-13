Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Córdoba

La carrera electoral ya está en marcha y Córdoba se prepara para una votación clave: el 26 de octubre se definirán nueve bancas de diputados nacionales y se pondrá a prueba el peso de cada fuerza en una provincia históricamente disputada.
Los cordobeses van a las urnas para definir 9 bancas en la Cámara baja. Más de 15 listas inscribieron sus candidatos con nombres históricos, sorpresas y rupturas políticas.
La Justicia Federal publicó el listado definitivo y, como era de esperar, aparecieron viejos conocidos de la política local junto con nombres nuevos que intentan instalarse en la escena. Desde exgobernadores hasta influencers, pasando por referentes barriales, la grilla es amplia y refleja las tensiones internas de cada espacio.
Aunque muchos pronósticos circulan en cafés y pasillos de la política, todavía reina la incertidumbre. Las encuestas marcan tendencias, pero en Córdoba suele haber sorpresas. La boleta única de papel obligará a cada partido a marcar bien su perfil para no quedar diluido entre tantas alternativas.
La diputada nacional Natalia de la Sota decidió jugar sola y presentó una lista sin alianzas, bajo el sello Defendamos Córdoba. Su apuesta combina trayectoria política con figuras vinculadas al ámbito académico y social.
Natalia de la Sota
Marcelo Ruiz
Marta Lastra
Gustavo Rossi
Graciela Fassi
El ex gobernador Juan Schiaretti vuelve a ser protagonista, ahora con un frente federal bautizado Provincias Unidas. Busca instalar un mensaje de peso desde el interior, acompañado por intendentes y dirigentes de su confianza.
Juan Schiaretti
Carolina Basualdo
Miguel Siciliano
Laura Jure
Ignacio García Aresca
El armado libertario eligió a Gonzalo Roca, abogado cercano a Gabriel Bornoroni, como primer candidato. El espacio suma perfiles de confianza de Milei y también dirigentes con vínculos en la gestión nacional, como Laura Rodríguez Machado.
Gonzalo Roca
Laura Soldano
Marcos Patiño Brizuela
Laura Rodríguez Machado
Enrique Lluch
Evelin Barroso
Jorge Silvestre Pisetta
Romina Caggiano
Guillermo Quiroga
Con un discurso opositor al oficialismo nacional, el diputado Pablo Carro encabeza Fuerza Patria. Lo secunda Constanza San Pedro, referente cercana a Juan Grabois, lo que marca la orientación del espacio hacia un ala más combativa.
Pablo Carro
Constanza “Coti” San Pedro
Martín Lucas
Norma Ghione
Tras internas movidas y diferencias con el radicalismo nacional, la UCR cordobesa eligió al ex intendente Ramón Mestre para encabezar la boleta. El desafío será retener votos en un escenario fragmentado.
Ramón Mestre
Patricia Elizabeth Rodríguez
Martín Lucas
Norma Ghione
Franco Jular
La izquierda se mantiene unida en Córdoba y llevará a Liliana Olivero, dirigente histórica, como primera candidata. El FIT-U insiste en su mensaje de lucha contra el ajuste y en sostener una representación obrera.
Liliana Olivero
Josué Plevich
Victoria Caldera
Aurelio García Elorrio oficializó su candidatura por este frente, que integra fuerzas como Encuentro Vecinal y la Coalición Cívica. La propuesta busca captar al electorado conservador desencantado.
Aurelio García Elorrio
Ana Bastan
Juan José Teruel
El PRO decidió jugar con lista propia, sin acuerdos con otros sellos. El actual diputado Oscar Agost Carreño lidera un equipo que incluye dirigentes jóvenes y del interior provincial.
Oscar Agost Carreño
Camila Sol Pérez
Francisco Iser
Agustina D’Amario
Giussepe Bosco
Agustín Spaccesi se despega de La Libertad Avanza y lanza candidatura por el Partido Libertario. Su estrategia es captar a quienes se sienten decepcionados por la gestión de Milei.
Agustín Spaccesi
Julieta Ceballos
Germán Cassinerio
María Graciela Giordano
Diego Settimo
El ex árbitro de fútbol y ex diputado Héctor Baldassi vuelve a escena encabezando Ciudadanos. El espacio reúne a sectores del PRO local con estructura de la Ucedé.
Héctor Baldassi
Yanina Vargas
Martín Puig
Melisa Cabrera
Pablo Mussatue
Sin formar parte del FIT-U, el Nuevo Más inscribió a Julia Di Santi como cabeza de lista. Se trata de un espacio que busca fortalecer la agenda de género y juventud.
Julia Di Santi
Eduardo Mulhall
Davina Maccioni
Franco Bergero
La sorpresa viene de la mano del influencer Stefano López Chiodi, quien promete “llevar la voz del pueblo libertario puro al Congreso”. Se presenta con un discurso directo y confrontativo.
Stefano López Chiodi
Paola Irusta
Ezequiel Vivas
Rodolfo Eiben encabeza la boleta del Partido Demócrata, fuerza que acompañó a Milei en los inicios pero ahora busca marcar perfil propio.
Rodolfo Eiben
Patricia Messio
Teodoro Funes
El intendente de Canals, Edgar Bruno, fue confirmado como primer candidato de este espacio, que se define como de apertura social y con anclaje en el interior.
Edgar Bruno
Patricia González
El ex concejal Alfredo Keegan reaparece en escena con su sello Desarrollismo Cordobés, acompañado por Paola Rimieri. Su propuesta apunta a sectores de clase media.
Alfredo Keegan
Paola Rimieri
El sindicalista Juan Saillén encabeza la lista de Fe, representando al Surrbac y con fuerte base gremial en Córdoba Capital.
Juan Saillén
Este acuerdo entre Proyecto Joven y Unite se presenta con un perfil juvenil y vecinalista. Julio Lucero es la cara visible de la boleta.
Julio Lucero
Miriam Alejos