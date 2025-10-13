13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Córdoba

Los cordobeses van a las urnas para definir 9 bancas en la Cámara baja. Más de 15 listas inscribieron sus candidatos con nombres históricos, sorpresas y rupturas políticas.

Por
Córdoba se prepara para elegir a sus representantes legislativos.

Córdoba se prepara para elegir a sus representantes legislativos.

La carrera electoral ya está en marcha y Córdoba se prepara para una votación clave: el 26 de octubre se definirán nueve bancas de diputados nacionales y se pondrá a prueba el peso de cada fuerza en una provincia históricamente disputada.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Chubut

La Justicia Federal publicó el listado definitivo y, como era de esperar, aparecieron viejos conocidos de la política local junto con nombres nuevos que intentan instalarse en la escena. Desde exgobernadores hasta influencers, pasando por referentes barriales, la grilla es amplia y refleja las tensiones internas de cada espacio.

Aunque muchos pronósticos circulan en cafés y pasillos de la política, todavía reina la incertidumbre. Las encuestas marcan tendencias, pero en Córdoba suele haber sorpresas. La boleta única de papel obligará a cada partido a marcar bien su perfil para no quedar diluido entre tantas alternativas.

Defendamos Córdoba

La diputada nacional Natalia de la Sota decidió jugar sola y presentó una lista sin alianzas, bajo el sello Defendamos Córdoba. Su apuesta combina trayectoria política con figuras vinculadas al ámbito académico y social.

  • Natalia de la Sota

  • Marcelo Ruiz

  • Marta Lastra

  • Gustavo Rossi

  • Graciela Fassi

Provincias Unidas

El ex gobernador Juan Schiaretti vuelve a ser protagonista, ahora con un frente federal bautizado Provincias Unidas. Busca instalar un mensaje de peso desde el interior, acompañado por intendentes y dirigentes de su confianza.

  • Juan Schiaretti

  • Carolina Basualdo

  • Miguel Siciliano

  • Laura Jure

  • Ignacio García Aresca

La Libertad Avanza

El armado libertario eligió a Gonzalo Roca, abogado cercano a Gabriel Bornoroni, como primer candidato. El espacio suma perfiles de confianza de Milei y también dirigentes con vínculos en la gestión nacional, como Laura Rodríguez Machado.

  • Gonzalo Roca

  • Laura Soldano

  • Marcos Patiño Brizuela

  • Laura Rodríguez Machado

  • Enrique Lluch

  • Evelin Barroso

  • Jorge Silvestre Pisetta

  • Romina Caggiano

  • Guillermo Quiroga

Fuerza Patria

Con un discurso opositor al oficialismo nacional, el diputado Pablo Carro encabeza Fuerza Patria. Lo secunda Constanza San Pedro, referente cercana a Juan Grabois, lo que marca la orientación del espacio hacia un ala más combativa.

  • Pablo Carro

  • Constanza “Coti” San Pedro

  • Martín Lucas

  • Norma Ghione

Unión Cívica Radical

Tras internas movidas y diferencias con el radicalismo nacional, la UCR cordobesa eligió al ex intendente Ramón Mestre para encabezar la boleta. El desafío será retener votos en un escenario fragmentado.

  • Ramón Mestre

  • Patricia Elizabeth Rodríguez

  • Martín Lucas

  • Norma Ghione

  • Franco Jular

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)

La izquierda se mantiene unida en Córdoba y llevará a Liliana Olivero, dirigente histórica, como primera candidata. El FIT-U insiste en su mensaje de lucha contra el ajuste y en sostener una representación obrera.

  • Liliana Olivero

  • Josué Plevich

  • Victoria Caldera

Encuentro por la República

Aurelio García Elorrio oficializó su candidatura por este frente, que integra fuerzas como Encuentro Vecinal y la Coalición Cívica. La propuesta busca captar al electorado conservador desencantado.

  • Aurelio García Elorrio

  • Ana Bastan

  • Juan José Teruel

PRO

El PRO decidió jugar con lista propia, sin acuerdos con otros sellos. El actual diputado Oscar Agost Carreño lidera un equipo que incluye dirigentes jóvenes y del interior provincial.

  • Oscar Agost Carreño

  • Camila Sol Pérez

  • Francisco Iser

  • Agustina D’Amario

  • Giussepe Bosco

Partido Libertario

Agustín Spaccesi se despega de La Libertad Avanza y lanza candidatura por el Partido Libertario. Su estrategia es captar a quienes se sienten decepcionados por la gestión de Milei.

  • Agustín Spaccesi

  • Julieta Ceballos

  • Germán Cassinerio

  • María Graciela Giordano

  • Diego Settimo

Ciudadanos

El ex árbitro de fútbol y ex diputado Héctor Baldassi vuelve a escena encabezando Ciudadanos. El espacio reúne a sectores del PRO local con estructura de la Ucedé.

  • Héctor Baldassi

  • Yanina Vargas

  • Martín Puig

  • Melisa Cabrera

  • Pablo Mussatue

Nuevo Más

Sin formar parte del FIT-U, el Nuevo Más inscribió a Julia Di Santi como cabeza de lista. Se trata de un espacio que busca fortalecer la agenda de género y juventud.

  • Julia Di Santi

  • Eduardo Mulhall

  • Davina Maccioni

  • Franco Bergero

Frente Federal de Acción Solidaria

La sorpresa viene de la mano del influencer Stefano López Chiodi, quien promete “llevar la voz del pueblo libertario puro al Congreso”. Se presenta con un discurso directo y confrontativo.

  • Stefano López Chiodi

  • Paola Irusta

  • Ezequiel Vivas

Partido Demócrata

Rodolfo Eiben encabeza la boleta del Partido Demócrata, fuerza que acompañó a Milei en los inicios pero ahora busca marcar perfil propio.

  • Rodolfo Eiben

  • Patricia Messio

  • Teodoro Funes

PAIS

El intendente de Canals, Edgar Bruno, fue confirmado como primer candidato de este espacio, que se define como de apertura social y con anclaje en el interior.

  • Edgar Bruno

  • Patricia González

Desarrollismo Cordobés

El ex concejal Alfredo Keegan reaparece en escena con su sello Desarrollismo Cordobés, acompañado por Paola Rimieri. Su propuesta apunta a sectores de clase media.

  • Alfredo Keegan

  • Paola Rimieri

Fe

El sindicalista Juan Saillén encabeza la lista de Fe, representando al Surrbac y con fuerte base gremial en Córdoba Capital.

  • Juan Saillén

Alianza Córdoba te quiero

Este acuerdo entre Proyecto Joven y Unite se presenta con un perfil juvenil y vecinalista. Julio Lucero es la cara visible de la boleta.

  • Julio Lucero

  • Miriam Alejos

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mientras que el oficialismo confía en una alianza con La Libertad Avanza, el peronismo irá dividido en Entre Ríos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en Entre Ríos

Este 26 de octubre, el parlamento misionero se renueva y ya tiene sus candidatos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Misiones

Competirán figuras reconocidas con perfiles nuevos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados por Formosa

En Neuquén se espera una elección reñida entre el oficialismo provincial y los candidatos de La Libertad Avanza

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores de Neuquén

Las Elecciones 2025 en San Juan renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados, con listas que reflejan tensiones internas y nuevas alianzas.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Juan

Las elecciones en Santiago del Estero combinan la votación nacional con la provincial.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a gobernador, diputados y senadores en Santiago del Estero

Rating Cero

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

Gustavo Cerati, Charly García y Luca Prodan la noche del 13 de octubre de 1985.
play

Sumo, Soda Stereo y Charly García juntos: a 40 años de una cumbre histórica

Game of Thrones ﻿tendrá una nueve serie luego de su éxito.
play

Se agranda el universo de Game of Thrones: llega una nueva serie a HBO Max

Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.
play

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

últimas noticias

Horóscopo de hoy, martes 14 de octubre.

Horóscopo de hoy, martes 14 de octubre

Hace 11 minutos
Moretti se fue corriendo de la sede y se metió en un patrullero.

Marcelo Moretti fue insultado por hinchas y tuvo que huir en patrullero de la sede de San Lorenzo

Hace 13 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 14 de octubre

Hace 18 minutos
play
Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Hace 32 minutos
Chaco: encontraron muerta dentro de un poso a una joven de 20 años

Chaco: encontraron muerta dentro de un pozo a una joven de 20 años

Hace 55 minutos