Aeroparque: tras el desperfecto de un avión en pleno despliegue, la terminal opera con normalidad

El avión reportó una falla mecánica, por lo que muchas de las operaciones en el aeropuerto Jorge Newbery se demoraron durante varias horas.

Un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Córdoba declaró emergencia aérea poco después de despegar, y se registró una suspensión de las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery. Finalmente, después de varias horas la terminal volvió a la actividad normal, aunque con algunas demoras.

El incidente involucró a un Boeing 737-800 con 161 personas a bordo , que había partido a las 9:39 rumbo a la capital cordobesa. Minutos después de iniciado el vuelo, la tripulación advirtió un inconveniente en el motor número uno y decidió, siguiendo los protocolos establecidos, desviarse hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza . La aeronave aterrizó sin complicaciones a las 10:20 , asistida por equipos de bomberos y personal de emergencia.

Si bien no hubo heridos, el episodio obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad, a la vez que provocó demoras y desvíos que afectaron a miles de pasajeros.

Mientras tanto, en Aeroparque se activó un protocolo preventivo: se cerró la pista de manera temporal para verificar si había restos metálicos o fragmentos que pudieran haberse desprendido del avión. Durante ese lapso, los vuelos previstos en el aeropuerto metropolitano fueron redirigidos a Ezeiza , generando demoras que se prolongaron hasta el mediodía. Para los pasajeros reubicados, se dispuso un servicio gratuito de combis hacia Aeroparque, con un tiempo estimado de traslado de entre 45 y 60 minutos .

Con el correr de las horas, la situación comenzó a normalizarse. Aeropuertos Argentina 2000 informó que la pista fue reabierta tras las inspecciones de rigor y que el movimiento aéreo se restableció alrededor del mediodía.

Aterrizaje de emergencia: el comunicado de Aerolíneas Argentinas

La compañía informó que el vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque–Córdoba, "presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes".

Asimismo, y de acuerdo a la documentación interna, desde la empresa señalaron que "el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido. La aeronave ya fue liberada y el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla".