14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

El asesino dijo que se iban de vacaciones, que el nene estaba descompuesto, y que tenía problemas con su expareja.

Por

El testimonio del taxista que llevó al doble femicida de Córdoba a Entre Ríos.

C5N

El taxista que llevó al doble femicida Pablo Laurta junto a su hijo desde Córdoba hasta Concortida, en Entre Ríos, detalló que estuvo con el asesino desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. "Mencionó que tenía problemas con su pareja". Laurta está acusado de matar a su exmujer Luna Giardina y su exsuegra, Mariel Zamudio.

Te puede interesar:

Al cadáver hallado en Concordia le faltan la cabeza y los brazos: podría tratarse de Martín Palacios

El chofer detalló que le dijo que "estuviera tranquilo, y que dejara las cosas en el pasado, que piense en su hijo y en disfrutar de las vacaciones", tal lo que le dijo el pasajero. Con relación al nene, Pedro, decía "por qué mamá no viene a las vacaciones" y el asesino dijo que "por un tiempo no iba a ver a la madre". Resaltó que le pareció "normal" para una pareja que está divorciada".

En el programa De Una, en C5N, con la conducción de Rubén Suárez y Lucila Trujillo, el entrevistado dijo llamarse Joaquín, según remarcó la cronista de C5N Mariela López Brown, ya que quiere quedar en el anonimato. En principio el recorrido era hacia Gualeguaychú pero en el camino le dijo que iban a Concordia.

"Vi una situación de un padre con un niño, que se iban de vacaciones, que por eso iban a Concordia, Entre Ríos, y que por eso no podían demorarse. Estaba muy tranquilo", aseguró el taxista.

En el trayecto el niño "empezó con vómitos, estaba amarillo y decía que le dolía la cabeza", aunque dijo que no le llamaba la atención porque él tiene chicos y a veces sucede que se descomponen. Al final, le prestó un chaleco que tenía en el auto, que todavía está ahí con los rastros del menor.

"Le ofrecí llevarlo a un centro médico y me dijo que no. Le dije si querían parar para comprar algo pero me dijo que no, que compraba algo en la estación de servicio. Compró un alfajor, y otros dulces. Sólo le daba dulces".

Cuando el taxista llamó al 911 resaltó que en principio la Policía no no le creyó. Tuvo que insistir y cuando le mostraron la foto pudo reconocer al niño buscado entonces. Según reveló, la fuerza de seguridad dijo que durante la búsqueda de Loan recibieron muchos llamados falsos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

fabrica de patentes truchas: cayo una banda que vendia licencias falsas para los autos

Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Córdoba se prepara para elegir a sus representantes legislativos.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Córdoba

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: No tengo ningún tipo de relación con esta persona

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación"

play

Revelan el último mensaje de Luna Giardina previo al femicidio: "Quiero llorar"

RAM Dakota ya es una realidad en Córdoba

La pick up RAM Dakota ya tiene sello argentino: Stellantis inició su producción

play

Filtraron el mensaje clave que ayudó a dar con el paradero de Pablo Laurta

Rating Cero

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.
play

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Después de una polémica separación, esta ex Gran Hermano confirmó el romance con un jugador de fútbol argentino: quién es

últimas noticias

play
Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Hace 7 minutos
Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 30 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 54 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora