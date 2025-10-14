El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre" El asesino dijo que se iban de vacaciones, que el nene estaba descompuesto, y que tenía problemas con su expareja. Por







El taxista que llevó al doble femicida Pablo Laurta junto a su hijo desde Córdoba hasta Concortida, en Entre Ríos, detalló que estuvo con el asesino desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. "Mencionó que tenía problemas con su pareja". Laurta está acusado de matar a su exmujer Luna Giardina y su exsuegra, Mariel Zamudio.

El chofer detalló que le dijo que "estuviera tranquilo, y que dejara las cosas en el pasado, que piense en su hijo y en disfrutar de las vacaciones", tal lo que le dijo el pasajero. Con relación al nene, Pedro, decía "por qué mamá no viene a las vacaciones" y el asesino dijo que "por un tiempo no iba a ver a la madre". Resaltó que le pareció "normal" para una pareja que está divorciada".

En el programa De Una, en C5N, con la conducción de Rubén Suárez y Lucila Trujillo, el entrevistado dijo llamarse Joaquín, según remarcó la cronista de C5N Mariela López Brown, ya que quiere quedar en el anonimato. En principio el recorrido era hacia Gualeguaychú pero en el camino le dijo que iban a Concordia.

"Vi una situación de un padre con un niño, que se iban de vacaciones, que por eso iban a Concordia, Entre Ríos, y que por eso no podían demorarse. Estaba muy tranquilo", aseguró el taxista.

En el trayecto el niño "empezó con vómitos, estaba amarillo y decía que le dolía la cabeza", aunque dijo que no le llamaba la atención porque él tiene chicos y a veces sucede que se descomponen. Al final, le prestó un chaleco que tenía en el auto, que todavía está ahí con los rastros del menor.