Polémica en la sociedad: con quién se quedará el hijo del femicida Pablo Laurta

El menor, que en este martes está cumpliendo 6 años, habría presenciado el crimen y fue secuestrado por su padre después de los asesinatos.

El femicida Pablo Laurta, acusado de matar a su exmujer Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y a un taxista, también está también imputado del secuestro a su hijo Pedro . Ahora las autoridades debaten cuál será el destino del menor.

La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero , detalló la situación en la que quedó el niño que este martes cumple 6 años. "Se dispuso que el pequeño esté con una familia de acogimiento ”.

“Estas familias son buscadas en el entorno conocido del niño para mantener inalterable el medio, para que el impacto sea lo menos posible para él en esta emergencia ”, detalló Montero.

En cuanto al femicidio de su madre y su abuela, la funcionaria remarcó: “El niño ha vivido una situación altamente traumática y va a tener secuelas de por vida ”. En tanto, los vecinos detallaron que “Luna tenía miedo, siempre estaba a la defensiva” y que el presunto asesino “tuvo varios intentos de llevarse al nene” .

La repercusión del doble femicidio en Córdoba llegó a las redes sociales, donde se supo que Pablo Laurta era un conocido activista contra “falsas denuncias” de violencia de género, a través de Varones unidos. "Alguien sabe si el niño sobreviviente del femicidio tiene parientes que no sean del lado paterno? Alguien sabe quién lo está cuidando?", preguntó la periodista Malena Pichot en X.

Entre los comentarios, la abogada Claudia Cesaroni remarcó: "Acabo de leer que está temporariamente con una familia cercana a su abuela materna, y con su maestra, y que hoy le están haciendo una pequeña fiesta en la escuela xq es su cumpleaños".