San Luis: un ministro arriesgó su vida y se metió en un arroyo crecido para salvar a dos turistas

Juan Álvarez Pinto auxilió a las mujeres que quedaron atrapadas por una crecida repentina en Los Molles. El funcionario realizaba actividad física en la zona y detectó el riesgo de forma inmediata.

El Ministro puntano salvó a dos mujeres de la crecida del arroyo Los Molles.

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, rescató a dos turistas atrapadas por el aumento del caudal en el arroyo Los Molles. El funcionario realizaba ciclismo en las cercanías del Complejo El Talar cuando notó el que las mujeres estaban atrapadas y rodeadas por el agua. Sin dudarlo, se introdujo en el agua para socorrer a las visitantes en medio de la fuerte correntada.

El episodio ocurrió tras una cargada tormenta en la parte alta de la zona serrana puntana. Las mujeres cruzaban el agua y una de ellas quedó con una pierna atrapada entre las piedras. El funcionario intervino a tiempo, antes de que el nivel del cauce subiera de manera crítica.

Álvarez Pinto relató los pormenores del salvamento en diálogo con FM La Bomba. El hombre explicó su reacción ante la urgencia: "Había salido a pedalear como lo hago habitualmente y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo".

El ministro alertó sobre el estado de vulnerabilidad de las víctimas en el lugar. "Había dos señoras muy asustadas, desesperadas, en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que me decidí y me metí, conociendo un poco el arroyo", señaló.Su presencia y rapidez permitieron que las turistas recuperaran la calma y lograran desplazarse hacia un sector de menor profundidad. Finalmente, las personas alcanzaron la orilla sin lesiones físicas de gravedad.

El funcionario justificó su intervención, a pesar de la bandera roja que prohibía el acceso al balneario. "Tomé esa decisión, no sé si está bien o mal, pero eran personas mayores, estaban asustadas, y las ayudé a salir. La corriente se las iba a llevar", aseguró con firmeza tras el dramático momento.

Recomendaciones y señales de alerta ante crecidas de ríos o arroyos

Los Bomberos Voluntarios de la zona difundieron una serie de consejos para evitar accidentes en los balnearios serranos.

  • En general, las crecidas de ríos o arroyos se dan después de lluvias intensas en las altas cumbres que generan aumentos repentinos de caudal
  • La aparición de cascadas en las laderas de los cerros es la primera señal de peligro para quienes se encuentren en la zona
  • Es vital observar el color del agua y detectar si arrastra espuma, ramas o sedimentos de forma inusual
  • Especial atención a ruidos profundos y constantes similares a truenos que anticipan la llegada de la creciente
  • Si se presenta alguna de las condiciones mencionadas, la salida del cauce debe ser inmediata para resguardar la vida

