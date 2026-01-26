Desgarrador testimonio de una damnificada por los incendios en Chubut: "No te entra en el corazón tanta tristeza" Abril es veterinaria y vivió toda su vida en Cholila que se encuentra en emergencia por los incendios forestales en la cordillera de Chubut. El fuego, que comenzó en Puerto Patriada, ha consumido más de 35 mil hectáreas y amenaza a las localidades aledañas. Por + Seguir en







Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut continúan avanzando sin control y profundiza un escenario crítico en la región cordillerana. En ese sentido, Abril veterinaria y voluntaria de la localidad de Cholila en Chubut, brindó su desgarrador testimonio a C5N y aseguró entre lágrimas que "es angustiante la situación".

Con más de 35 mil hectáreas consumidas por las llamas, el fuego se mantiene activo desde hace semanas y obliga a un despliegue permanente de brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo, que no logra contener el avance de las llamas. Según lo relatado por la damnificada hace 20 días que están respirando un humo muy denso y obliga a las personas, sobre todo adultos mayores y niños,a quedarse encerrados en su casas. "Hay días que se hace imposible. Todos los días tenemos las nubes re bajas y hoy amanecimos tapados de humo y después se va yendo durante el día, pero ahora está levantando devuelta", relató a C5N.

Abril aseguró que no existe plan de evacuación por parte de las autoridades hasta el momento. La mayoría de la ayuda recibida viene de personas que se organizan de manera voluntaria, de brigadistas y bomberos que vienen diferentes lugares. "Hay muchos voluntarios de la comarca que llegan con camionetas, con todo el equipamiento porque lamentablemente está pasando todos los años (los incendios) y la gente cada vez se arma más", contó la veterinaria y agregó "Provincia sí estuvo recorriendo, vino el gobernador la semana pasada pero hay algunos medios aéreos operando que no dan abasto. Hay días que no pueden operar por el viento, días que no pueden operar por el humo, y esto tiene muchos frentes entonces por más que traigan de todos lados, es incontrolable."

Asimismo, la veterinaria que hace diez años ejerce su profesión en Cholila, sostuvo que la gente está muy cansada porque viene luchando contra el fuego desde hace veinte días en la zona y otros que vienen desde el 9 de diciembre cuando comenzó el incendio en la Patagonia. "La verdad que ayer fue una tarde que se nos caía más de una lágrima porque era eso, mucha angustia que bueno hoy supimos que varios habían salvado todo lo que es casa, corrales, animales, pero lo que es campo se quemó todo", contó entre lágrimas recordando todo el trabajo realizado por los voluntarios y vecinos que se mantienen conectados y se asisten ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios.

"No nos vamos a sentar a esperar que nuestros gobernantes o a quien le corresponda hagan todo porque no pueden, va más allá de las funciones que les corresponde. Uno no se puede quedar sentado mirando. Uno ayuda desde donde puede", sostuvo Abril y relató el calvario que viven los vecinos damnificados que no sólo perdieron sus campos, sus hogares, también sus corrales con animales. "Ver animales afectados que habían bajado tropas y tropas apuradas y que entre el humo, cenizas, el rescoldo es tremendo", relató.