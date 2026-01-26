Desgarrador testimonio de una damnificada por los incendios en Chubut: "No te entra en el corazón tanta tristeza"

Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut continúan avanzando sin control y profundiza un escenario crítico en la región cordillerana. En ese sentido, Abril veterinaria y voluntaria de la localidad de Cholila en Chubut, brindó su desgarrador testimonio a C5N y aseguró entre lágrimas que "es angustiante la situación".
Con más de 35 mil hectáreas consumidas por las llamas, el fuego se mantiene activo desde hace semanas y obliga a un despliegue permanente de brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo, que no logra contener el avance de las llamas. Según lo relatado por la damnificada hace 20 días que están respirando un humo muy denso y obliga a las personas, sobre todo adultos mayores y niños,a quedarse encerrados en su casas. "Hay días que se hace imposible. Todos los días tenemos las nubes re bajas y hoy amanecimos tapados de humo y después se va yendo durante el día, pero ahora está levantando devuelta", relató a C5N.
Abril aseguró que no existe plan de evacuación por parte de las autoridades hasta el momento. La mayoría de la ayuda recibida viene de personas que se organizan de manera voluntaria, de brigadistas y bomberos que vienen diferentes lugares. "Hay muchos voluntarios de la comarca que llegan con camionetas, con todo el equipamiento porque lamentablemente está pasando todos los años (los incendios) y la gente cada vez se arma más", contó la veterinaria y agregó "Provincia sí estuvo recorriendo, vino el gobernador la semana pasada pero hay algunos medios aéreos operando que no dan abasto. Hay días que no pueden operar por el viento, días que no pueden operar por el humo, y esto tiene muchos frentes entonces por más que traigan de todos lados, es incontrolable."
Asimismo, la veterinaria que hace diez años ejerce su profesión en Cholila, sostuvo que la gente está muy cansada porque viene luchando contra el fuego desde hace veinte días en la zona y otros que vienen desde el 9 de diciembre cuando comenzó el incendio en la Patagonia. "La verdad que ayer fue una tarde que se nos caía más de una lágrima porque era eso, mucha angustia que bueno hoy supimos que varios habían salvado todo lo que es casa, corrales, animales, pero lo que es campo se quemó todo", contó entre lágrimas recordando todo el trabajo realizado por los voluntarios y vecinos que se mantienen conectados y se asisten ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios.
INCENDIOS en la PATAGONIA: docena de CASAS en PELIGRO
"No nos vamos a sentar a esperar que nuestros gobernantes o a quien le corresponda hagan todo porque no pueden, va más allá de las funciones que les corresponde. Uno no se puede quedar sentado mirando. Uno ayuda desde donde puede", sostuvo Abril y relató el calvario que viven los vecinos damnificados que no sólo perdieron sus campos, sus hogares, también sus corrales con animales. "Ver animales afectados que habían bajado tropas y tropas apuradas y que entre el humo, cenizas, el rescoldo es tremendo", relató.
La destrucción de las zonas turísticas es total. "El Parque Nacional los Alerces, toda la pasarela, que era toda la parte que uno visitaba siempre si alguien venía a visitarnos acá uno los llevaba a esos lugares, siempre fueron hermosos y bueno ahora no sé cómo van a quedar. La verdad que prepararse para verlos después es bastante feo", contó muy angustiada. Entre el jueves y el viernes se esperan tormentas eléctricas que amenazan nuevamente a la zona ya que el incendio se desató por un rayo una tormenta en diciembre.
Qué se necesita para ayudar a la comarca
Los brigadistas y voluntarios que trabajan en la zona se encuentran exhaustos. Se necesita todo tipo de equipamiento para combatir el fuego y para asistir a los heridos. Todos los elementos de enfermería son bienvenidos aseguró Abril. "Los que bajan tienen los pies con ampollas, manos todas quemadas.(…) Botines de trabajo, gafas, antiparras, guantes, mamelucos ignífugo, ropa de trabajo, eso nunca está de más. Se pueden hacer llegar las donaciones a la Escuela 103 de Rivadavia que también preparan la comida para la gente de ahí cerca y la (escuela) 727 se puede hacer llegar también", relató la veterinaria.
También comentó que hay fundaciones que se están encargando de juntar alimento balanceado, forraje y pasto para los animales. Asimismo, todas las brigadas cuentan con su alias para recibir donaciones pero advierte que la gente que quiera colaborar debe verificar los datos oficiales ya que, en este tipo de tragedias, "siempre hay oportunistas que aprovechan e intentan sacar una tajada".
Por último, Abril además se mostró muy angustiada porque la comunidad viene azotada por el fuego desde el 2015 y todos los años se repite una catástrofe de este tipo. "Nosotros sabíamos que iba ser un enero para olvido porque venía muy seco, pero no lo imaginábamos así", y agregó que Cholila tiene problemas con el agua desde diciembre por la sequía de los arroyos y las vertientes. Asimismo, el servicio eléctrico también se vio afectado durante cinco días. "Ni hablar con la luz, estuvimos más de cinco días sin luz esperando un grupo electrógeno de provincia porque se habían quemado todos los tendidos eléctricos y todavía no estaba terminado el tendido nuevo que lo venían prometiendo hace un bien tiempo", completó.