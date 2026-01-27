La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio: lo delató una quemadura El sospechoso, de 34 años y oriundo de Tucumán, intentó descartar un encendedor, pero fue visto por las fuerzas de seguridad, quienes habían realizado un rastrillaje preventivo. Por + Seguir en







Continúan los incendios en Chubut. Redes sociales

Un hombre de 34 años fue detenido en la provincia de Chubut acusado de provocar de manera intencional un incendio de pastizales en la Ruta Nacional N°3 y la Justicia dictó su prisión preventiva por 20 días mientras se investiga lo sucedido.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 1309 en la zona de Arroyo Verde y fueron los automovilistas que circulaban por el lugar quienes advirtieron las primeras llamas y llamaron al 911.

Pero rápidamente llegaron al lugar y las llamas fueron apagadas antes de que se propagaran, en lo que podía haber sido un desastre aún mayor. Ante eso, la Policía inició un rastrillaje preventivo por las inmediaciones. Fue entonces que encontraron lo que buscaban.

Los efectivos encontraron a un hombre que caminaba con dificultad y notaron que tenía quemaduras superficiales en una de sus piernas. Según las fuentes judiciales, intentó deshacerse de un encendedor y otros elementos, pero no tuvo éxito.