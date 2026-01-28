Parricidio en Entre Ríos: mató a su padre, lo tiró al río y se fugó

La víctima tenía 54 años y habría discutido con su hijo de manera violenta. Ambos se encontraban a bordo de una lancha en la localidad de Diamante. Las autoridades se encuentran rastrillando la zona para encontrar el cuerpo.

El cuerpo de la víctima es buscado en el Río Paraná y su homicida se encuentra prófugo.

Padre e hijo se encontraban a bordo de una lancha cuando se desató una discusión que terminó de la peor manera. La víctima, Luis Berón de 54 años recibió un disparo de parte de su hijo. Se investiga si tras el crimen, el homicida arrojó el cuerpo al río Paraná, en una zona de islas del departamento de Diamante.

Entre Ríos se encuentra conmocionada por la tragedia familiar ocurrida durante la noche del martes en una isla ubicada frente a la localidad santafesina de Puerto Gaboto, dentro de la jurisdicción entrerriana. Según las primeras informaciones que compartieron las autoridades a cargo de la investigación, el joven de 22 año s que lleva el mismo nombre que su padre, efectuó el disparo y habría arrojado el cadáver al río . El presunto agresor escapó y hasta el momento no pudo ser localizado.

De acuerdo a los primeros testimonios que se conocieron, el trágico hecho se desató por una insólita discusión familiar : el hijo intentaba salir con una embarcación que presentaba fallas mecánicas y no arrancaba. Mientras discutían, Berón padre subió al “castillete” de la embarcación y fue en ese momento cuando el hijo le disparó con una escopeta.

Según informaron fuentes policiales, el mismo impacto provocó que el cuerpo de la víctima cayera al agua y la fuerza de la corriente lo arrastró rápidamente, por lo que se desconoce todavía la ubicación del cadáver. Asimismo, aseguraron que, tras el ataque, el homicida intentó escapar por el río, pero al no poder poner en marcha la lancha abandonó el arma utilizada y se internó a pie en la vegetación de la isla , donde se le perdió el rastro.

En la embarcación iba una tercera persona cuyo testimonio es clave para la investigación en curso. Se trata de un puestero que presenció la discusión y que, tras el desenlace, se alejó por razones de seguridad para luego comunicarse con su empleador, quien fue el encargado de dar aviso a las autoridades policiales.

Por su parte, la Policía de Entre Ríos desplegó un gran operativo de búsqueda en la zona de islas y en sectores costeros del Paraná, en el que intervienen también personal de Investigaciones, Operaciones, Delitos Rurales, Policía Científica Prefectura Naval Argentina.

El caso está a cargo de la fiscal de turno del Municipio de Diamante, la doctora Micaela Calgaro y desde las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con el prófugo. Por el momento, no se difundirán identidades hasta que la totalidad del grupo familiar sea debidamente notificada.

Quién era la víctima

Según informaron en un medio de Entre Ríos, la victima era Luis "Quique" Berón de 54 años y es oriundo de San Lorenzo, Santa Fe. No obstante, pasaba sus días dentro de la isla ya que tenía una pequeña despensa y se dedicaba a la pesca artesanal en la zona del delta entrerriano.

Luis "Quique" Berón asesinado por su hijo de un disparo

El homicida de 22 años también se llama Luis Berón y se encuentra prófugo. Las autoridades a cargo de la búsqueda enviaron policías en distintos puntos de las casi 7.000 hectáreas que tiene la isla donde estaría escondido. Además, se cuenta con la asistencia de drones térmicos que sobrevuelan el monte en busca de algún indicio.

Berón hijo luego de disparar contra su padre, intentó escapar pero al no lograr encender el motor de la lancha para huir por agua, abandonó la escopeta y se internó en la espesura de la isla, dándose a la fuga a pie.