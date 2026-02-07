7 de febrero de 2026 Inicio
Cerraron temporalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: cuándo vuelven a abrir

La clausura forma parte del avance hacia el sistema Free Flow, que hará que dejen de existir las cabinas manuales para el peaje y se cobrará sin detenerse a pagar.

Hasta las 15 del sábado están cerradas.

gob de la Ciudad

Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno permanecen hoy cerradas hasta las 15 horas con el objetivo de retirar las tradicionales cabinas de peaje y reemplazarlas por el sistema Free Flow, una modalidad de cobro automático sin barreras que permitirá circular sin detenerse. El corte total se debe a la instalación de un pórtico clave que marcará el inicio del fin del peaje manual en la Ciudad de Buenos Aires.

Sorpresivo paro de colectivos en 26 líneas del AMBA: cuáles no funcionan

Según informó el Ministerio de Infraestructura porteño, esta obra forma parte de una transición que culminará en abril, cuando comience a funcionar el sistema automático en la autopista Dellepiane. A partir de entonces, todas las autopistas de la Ciudad operarán bajo un esquema de peaje inteligente.

El nuevo pórtico, ubicado a la altura de la calle Culpina, en el barrio de Flores, contará con tecnología de cámaras láser capaces de identificar tanto los dispositivos TelePASE como las patentes de los vehículos. El sistema, que ya funciona en autopistas como Illia y Perito Moreno, permitirá el cobro automático sin necesidad de frenar ni utilizar efectivo. Una vez que esté plenamente operativo, los conductores que no estén adheridos a TelePASE serán sancionados.

Para muchos automovilistas, esta modificación representa el final de una etapa. Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que, tras la instalación del pórtico, comenzará el desmantelamiento de la estación de peaje de la Dellepiane, la última con cabinas manuales en la Ciudad. Actualmente, solo tres de las 26 cabinas originales aceptan pago en efectivo y concentran menos del 4% del tránsito, mientras que el resto opera con TelePASE. Por ese punto circulan a diario más de 90 mil vehículos, ya que conecta la autopista 25 de Mayo con Riccheri y es el principal acceso entre el centro porteño y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Durante la jornada del sábado se desplegará un operativo de desvíos escalonado. Quienes circulen desde la autopista La Plata–Buenos Aires deberán bajar en la avenida Huergo y continuar por Juan de Garay, Asamblea y Eva Perón hasta Dellepiane; o bien optar por Juan de Garay, Boedo, Sáenz, 27 de Febrero y General Paz. También se podrá circular por Independencia, Juan B. Alberdi y General Paz.

En sentido contrario, desde la Autopista del Oeste hacia el centro, el desvío será por la avenida General Paz y luego por Rivadavia; o por Alberdi, Bruix, Directorio y San Juan. Otra alternativa es tomar la Dellepiane y salir por Lacarra, AU 7 Cámpora, 27 de Febrero y Sáenz.

El acceso a la autopista La Plata–Buenos Aires se mantiene habilitado únicamente desde las bajadas de la 25 de Mayo en Alberti, Solís y avenida 9 de Julio. En cambio, todos los accesos en sentido a Liniers o Ezeiza permanecen cerrados mientras duren las obras.

La autopista Dellepiane solo está habilitada entre la avenida General Paz/Riccheri y la avenida Lacarra. En tanto, el Paseo del Bajo presenta una interrupción en sentido sur a la altura de Retiro, por lo que los conductores deben desviarse por la avenida Antártida Argentina y continuar por Madero u Huergo.

