Argentina Open 2026: entre la defensa de Joao Fonseca, la ilusión de Francisco Cerúndolo y las ausencias

El certamen se disputará desde este lunes hasta el domingo 15 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con la presencia de nueve argentinos entre los que se encuentran Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga y Sebastián Báez.

Andrea Lonardi
Andrea Lonardi
El Argentina Open 2026 es categoría 250.

El IEB+ Argentina Open 2026 pasó por muchas emociones y todavía no comenzó: presentó un cuadro con dos figuras que tuvieron que bajarse del torneo y eso fue un golpe. Sin embargo, el campeón defensor, el brasileño Joao Fonseca, y el argentino Francisco Cerúndolo se presentan como los más destacados.

La serie de Copa Davis está igualada 1-1.
Copa Davis 2026: la serie entre Argentina y Corea del Sur está empatada 1-1

El certamen se disputa desde 1893, aunque la primera edición en el circuito se realizó en 1973. Jugaron este torneo figuras como Guillermo Vilas, el cual le da nombre a la cancha principal. Participarán 28 tenistas, en el campeonato que reparte 250 puntos al ganador y se disputa sobre polvo de ladrillo.

Tras la baja del italiano Lorenzo Musetti, por una lesión que se produjo durante el Australian Open, una buena noticia: ingresó Juan Manuel Cerúndolo al cuadro principal. Y con la ausencia del francés Gael Monfils se liberó una wild card, que se utilizó para Federico Coria.

Las otras novedades positivas es que la organización le otorgó las invitaciones restantes a Facundo Díaz Acosta, campeón del 2024, y Alex Barrena, finalista del Challenguer de Buenos Aires y en ascenso constante. Por su parte, Román Burruchaga ingresó por SE, ya que llegó a las semifinales del Challenger de Rosario.

En la parte de la qualy hay siete argentinos, entre los que se encuentran Santiago Taverna, Bautista Torres, Nicolás Kicker, Andrea Collarini, Lautaro Midon, Genaro Olivieri y Manuel La Serna.

Los integrantes argentinos del torneo por ranking son Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli , Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone. Además, está Matteo Berretini, Luciano Darder, Daniel Altmaier, Alejandro Tabilo y Pedro Martínez, entre otros.

Argentina Open: los enfrentamientos destacados de la primera ronda

  • Alex Barrena juega contra Vit Kopriva
  • Mateo Berrettini se enfrenta a Federico Coria
  • Facundo Díaz Acosta vs. Alejandro Tabilo
  • Román Burruchaga va contra Laslo Djere
  • Tomás Etcheverry vs. qualy
  • Camilo Ugo Carabelli vs. Francisco Comesaña
  • Mariano Navone vs. Emilio Nava
  • Daniel Altmaier vs. Juan Manuel Cerúndolo
  • Ignacio Buse vs. qualy

En segunda ronda, Francisco Cerúndolo, Luciano Darderi, Joao Fonseca, Sebastián Báez tienen bye, es decir, esperan rival.

