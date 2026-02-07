Argentina Open 2026: entre la defensa de Joao Fonseca, la ilusión de Francisco Cerúndolo y las ausencias El certamen se disputará desde este lunes hasta el domingo 15 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con la presencia de nueve argentinos entre los que se encuentran Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga y Sebastián Báez. Por Andrea Lonardi + Seguir en







El IEB+ Argentina Open 2026 pasó por muchas emociones y todavía no comenzó: presentó un cuadro con dos figuras que tuvieron que bajarse del torneo y eso fue un golpe. Sin embargo, el campeón defensor, el brasileño Joao Fonseca, y el argentino Francisco Cerúndolo se presentan como los más destacados.

El certamen se disputa desde 1893, aunque la primera edición en el circuito se realizó en 1973. Jugaron este torneo figuras como Guillermo Vilas, el cual le da nombre a la cancha principal. Participarán 28 tenistas, en el campeonato que reparte 250 puntos al ganador y se disputa sobre polvo de ladrillo.

Tras la baja del italiano Lorenzo Musetti, por una lesión que se produjo durante el Australian Open, una buena noticia: ingresó Juan Manuel Cerúndolo al cuadro principal. Y con la ausencia del francés Gael Monfils se liberó una wild card, que se utilizó para Federico Coria.

SÍ, SEÑORES

LA MOJARRA AL MAIN DRAW

Federico Coria dice presente en el cuadro principal del torneo mediante invitación.

¡A disfrutarlo Mojarrismo! pic.twitter.com/sHKCuysWey — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 6, 2026 Las otras novedades positivas es que la organización le otorgó las invitaciones restantes a Facundo Díaz Acosta, campeón del 2024, y Alex Barrena, finalista del Challenguer de Buenos Aires y en ascenso constante. Por su parte, Román Burruchaga ingresó por SE, ya que llegó a las semifinales del Challenger de Rosario.

Argentina sigue copando el cuadro



Nuevo Wild Card al Main Draw y esta vez es para Alex Barrena, que se suma al cuadro principal



¡Vamos, Alex! pic.twitter.com/Mj1ovy5EnR — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 6, 2026 En la parte de la qualy hay siete argentinos, entre los que se encuentran Santiago Taverna, Bautista Torres, Nicolás Kicker, Andrea Collarini, Lautaro Midon, Genaro Olivieri y Manuel La Serna.

Los integrantes argentinos del torneo por ranking son Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli , Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone. Además, está Matteo Berretini, Luciano Darder, Daniel Altmaier, Alejandro Tabilo y Pedro Martínez, entre otros. Argentina Open: los enfrentamientos destacados de la primera ronda Alex Barrena juega contra Vit Kopriva

juega contra Vit Kopriva Mateo Berrettini se enfrenta a Federico Coria

Facundo Díaz Acosta vs. Alejandro Tabilo

vs. Alejandro Tabilo Román Burruchaga va contra Laslo Djere

va contra Laslo Djere Tomás Etcheverry vs. qualy

vs. qualy Camilo Ugo Carabelli vs. Francisco Comesaña

Mariano Navone vs. Emilio Nava

vs. Emilio Nava Daniel Altmaier vs. Juan Manuel Cerúndolo

Ignacio Buse vs. qualy En segunda ronda, Francisco Cerúndolo, Luciano Darderi, Joao Fonseca, Sebastián Báez tienen bye, es decir, esperan rival.