Cuál es la trama de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix y es tendencia nuevamente

Esta serie combina lo sobrenatural con la comedia y es tendencia en Netflix con su nueva temporada.

Esta serie combina lo sobrenatural con la comedia y es tendencia en Netflix con su nueva temporada.


Netflix

Fantasmas (conocida originalmente como Ghosts), la aclamada serie que vuelve a ubicarse entre las más vistas de Netflix tras el estreno de su nueva temporada, propone una premisa tan ingeniosa como entretenida. La historia sigue a una pareja joven, Samantha y Jay, que hereda una imponente pero deteriorada mansión en el campo con la idea de transformarla en un hotel de lujo. Todo cambia luego de un accidente que deja a Samantha al borde de la muerte y le otorga la capacidad de ver y escuchar a los antiguos habitantes de la casa: un grupo variado de fantasmas de distintas épocas que permanece atrapado allí desde su fallecimiento.

El eje central de la serie se apoya en la convivencia obligada entre los vivos y estos espíritus, entre los que aparecen un líder tribal nativo americano, una cantante de jazz de los años 20, un militar de la Revolución y un corredor de bolsa de los 90. Cada uno conserva rasgos propios de su época y de las circunstancias de su muerte, lo que provoca choques culturales constantes y situaciones disparatadas. Mientras Samantha intenta equilibrar los intereses de los vivos con los reclamos de los muertos, la ficción retrata con humor la posibilidad de construir vínculos afectivos entre personajes de orígenes muy distintos.

En esta nueva etapa que genera furor en la plataforma, la trama profundiza en los secretos del pasado de los protagonistas y explora los motivos por los cuales algunos espíritus logran “ascender” y otros siguen ligados a la mansión. Los episodios combinan comedia liviana con momentos de fuerte calidez emocional, al abordar temas como el perdón, el legado y el valor del tiempo. Con este enfoque fresco del género sobrenatural, Fantasmas se consolida como una de las propuestas más elegidas por quienes buscan una serie ideal para maratonear y sentirse acompañados.

Ghost
Sinopsis de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix

Tráiler de Fantasmas

Embed - 'Ghosts' First Look Trailer | New Comedy This Fall

Reparto de Fantasmas

  • Rose McIver como Samantha Arondekar
  • Utkarsh Ambudkar como Jay Arondekar
  • Brandon Scott Jones como Isaac Higgintoot
  • Richie Moriarty como Pete Martino
  • Danielle Pinnock como Alberta Haynes
  • Asher Grodman como Trevor Lefkowitz
  • Sheila Carrasco como Susan "Flower" Montero
  • Devan Chandler Long como Thorfinn:
  • Rebecca Wisocky como Hetty Woodstone
  • Román Zaragoza como Sasappis
