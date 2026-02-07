Misterio en Puerto Madero: apareció un cuerpo flotando en el agua Luego de la advertencia de un corredor, Gendarmería se presentó en el lugar para intentar retirar a la persona e identificarla. Investigan también las circunstancias en las que se desencadenaron los hechos. Por + Seguir en







Reportaron que el cuerpo flotaba en el río.

Durante la mañana del sábado, el misterio se apoderó de la Ciudad luego de que apareciera un cuerpo flotando en el agua de Puerto Madero. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval trabajan para poder localizarlo, retirarlo del agua y luego proceder a su identificación.

Según informó Fernando Tocho, se tomó conocimiento del hecho cerca del mediodía, luego de un reporte en la zona. Las autoridades enseguida comenzaron los operativos de rescate para intentar retirar el cadáver del río. Se espera mayor presencia policial y de seguridad.

Policía de la Ciudad emitió un breve parte informativo que señala que el cuerpo, de una persona mayor de edad, fue hallado en el Dique 2, a la altura de Pierina Dealessi al 1500.

En paralelo, también se realizan tareas protocolares de averiguación, que tienen como objetivo identificar a la persona. De acuerdo con lo que contó el periodista en C5N, se contactó a las distintas dependencias policiales para investigar si hay personas desaparecidas y, por consecuencia, si las características físicas podrían coincidir con ellas.

En la misma línea, mientras se determina qué juzgado en turno encabezará la causa, se trabaja para establecer las circunstancias en las que el cuerpo pudo haber terminado en el río: si fue suicidio o bien homicidio y de dónde provino el cuerpo.