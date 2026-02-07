7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Misterio en Puerto Madero: apareció un cuerpo flotando en el agua

Luego de la advertencia de un corredor, Gendarmería se presentó en el lugar para intentar retirar a la persona e identificarla. Investigan también las circunstancias en las que se desencadenaron los hechos.

Por

Reportaron que el cuerpo flotaba en el río.

Durante la mañana del sábado, el misterio se apoderó de la Ciudad luego de que apareciera un cuerpo flotando en el agua de Puerto Madero. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval trabajan para poder localizarlo, retirarlo del agua y luego proceder a su identificación.

El hecho quedó grabado por las cámaras. 
Te puede interesar:

General Madariaga: un hombre manejaba con una bebé en brazos y atacó a los agentes de tránsito

Según informó Fernando Tocho, se tomó conocimiento del hecho cerca del mediodía, luego de un reporte en la zona. Las autoridades enseguida comenzaron los operativos de rescate para intentar retirar el cadáver del río. Se espera mayor presencia policial y de seguridad.

Policía de la Ciudad emitió un breve parte informativo que señala que el cuerpo, de una persona mayor de edad, fue hallado en el Dique 2, a la altura de Pierina Dealessi al 1500.

En paralelo, también se realizan tareas protocolares de averiguación, que tienen como objetivo identificar a la persona. De acuerdo con lo que contó el periodista en C5N, se contactó a las distintas dependencias policiales para investigar si hay personas desaparecidas y, por consecuencia, si las características físicas podrían coincidir con ellas.

En la misma línea, mientras se determina qué juzgado en turno encabezará la causa, se trabaja para establecer las circunstancias en las que el cuerpo pudo haber terminado en el río: si fue suicidio o bien homicidio y de dónde provino el cuerpo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sospechoso fue detenido con los datos que aportaron otras víctimas al 911.

Miramar: detuvieron al hombre que violó a una adolescente en la zona del muelle

play

Mataderos: murió una mujer tras un choque entre un auto y un colectivo

play

Horror en San Isidro: asesinaron a puñaladas a un jubilado de 72 años en un robo

Agostina Páez deberá afrontar prisión preventiva.

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

El joven de 18 años quedó imputado por homicidio culposo.

Tragedia en La Matanza: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia

play

El relato del policía que rescató al nene encerrado en una camioneta: "Estaba totalmente mojado de la transpiración"

Rating Cero

¿Mauro Icardi fue infiel?

Vincularon a Mauro Icardi con una modelo argentina

¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 

Más detalles: cómo estarán los X-Men en el nuevo universo de Marvel con Avengers Doomsday

La transformación del cantante de 34 años sorprendió a su público. 

Esta es la rutina de solo 4 bloques que Ed Sheeran aplicó para bajar de peso: todos los ejercicios

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible
play

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible: de cuál se trata

últimas noticias

Nicole Begué, la más joven de la delegación argentina.

Juegos Olímpicos de Invierno: Nicole Begué nació en EEUU, pero su corazón eligió competir por Argentina

Hace 42 minutos
Al central se le fue la pierna contra Casemiro.

Video: el tremendo planchazo del Cuti Romero que terminó en tarjeta roja

Hace 1 hora
AmCham destaco la firma del acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. 

La Cámara de Empresas de EEUU destacó el acuerdo comercial firmado con Argentina

Hace 1 hora
María, la esposa de Nahuel Gallo habló con C5N sobre la posible liberación del gendarme argentino. 

La esperanza de la esposa de Nahuel Gallo: "Van a traerlo pronto a casa"

Hace 1 hora
¿Mauro Icardi fue infiel?

Vincularon a Mauro Icardi con una modelo argentina

Hace 1 hora