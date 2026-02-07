Después de la crisis, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se mostraron juntos: ¿cómo está la pareja? Ahora, tras este nuevo capítulo, crece el interés por conocer cómo atraviesan este momento y qué señales dejan sobre el futuro de la pareja. + Seguir en







Tinelli y Milett Figueroa compartieron fotos juntos en redes sociales durante un domingo en Buenos Aires, desmintiendo versiones de crisis y mostrando que la relación continúa estable.

Las publicaciones incluyeron mensajes y postales íntimas del día en pareja, lo que generó repercusión y alivió especulaciones sobre una ruptura.

Milett también se refirió al conflicto familiar del conductor y aseguró que existe diálogo para recomponer los vínculos y recuperar la calma en el entorno.

Figueroa mostró apoyo a su pareja y señaló que el clima familiar está mejorando, restándole dramatismo al conflicto. La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelve a ocupar el centro de la escena luego de semanas marcadas por rumores de crisis y especulaciones sobre un posible distanciamiento. En medio de versiones cruzadas y un fuerte interés mediático, la pareja reapareció públicamente y generó un nuevo revuelo entre seguidores y programas de espectáculos.

Las imágenes y apariciones recientes despertaron rápidamente la curiosidad del público, que venía siguiendo con atención cada señal sobre el presente sentimental del conductor argentino y la modelo y actriz peruana. El vínculo, que se convirtió en uno de los más comentados del último año, volvió a captar la atención en redes sociales y portales de noticias.

Qué actualidad tienen Marcelo Tinelli y Milett Figueroa Marcelo Tinelli y Milett Figueroa Redes sociales Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a mostrarse juntos en redes sociales y dejaron atrás las versiones que hablaban de una posible crisis en la pareja. Ambos compartieron imágenes disfrutando de un día soleado en Buenos Aires, dejando en claro que continúan unidos pese a los rumores de separación.

El conductor publicó una selfie junto a la modelo acompañada por el mensaje “Domingo con mi amor”, mientras que Milett subió otra imagen en la que se ve a Tinelli descansando junto a la pileta, reforzando la idea de que pasaron la jornada juntos y en armonía.

En paralelo, Figueroa habló públicamente sobre el conflicto familiar que rodea al conductor y aseguró que la situación atraviesa un proceso de diálogo y recomposición. En declaraciones televisivas, sostuvo que todos están trabajando para resolver las tensiones internas y recuperar la tranquilidad familiar.

El conflicto se originó luego de que Juana Tinelli denunciara amenazas telefónicas y recibiera un botón antipánico como medida preventiva, lo que generó preocupación en el entorno del conductor y repercusión mediática. Milett evitó profundizar en el tema, aunque remarcó que acompaña a Tinelli y que se trata de una situación delicada. Finalmente, la actriz peruana destacó que el clima familiar muestra señales de mejora y subrayó que este tipo de conflictos pueden ocurrir en cualquier familia, dejando entrever que la situación estaría encaminada hacia una solución.