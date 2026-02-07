7 de febrero de 2026 Inicio
Adiós al calefón a la vista: esta es la tendencia de 2026 con la que vas a cambiar tu casa

Este electrodoméstico muchas veces genera "ruido" visual en cocinas y baños. Una alternativa decorativa, donde se genera armonía en el ambiente, pisa fuerte este año.

Chau al calefón a la vista: la nueva tendencia 2026 es empotrarlo en un mueble alacena.

Imagen ilustrativa (IA ChatGPT)

Imagen ilustrativa (IA ChatGPT)
  • El calefón ocupa metros cuadrados que podrían ser utilizables.

  • El electrodoméstico produce un corte visual que rompe con la armonía del diseño del ambiente.

  • La solución ideal es tendencia este 2026: incorporarlo a un mueble y que pase desapercibido.

  • El mueble alacena para calefón aporta funcionalidad y diseño.

Durante años, el calefón jugó un papel incómodo en cocinas, lavaderos y baños: incómodo a la vista pero imposible de evitar. Este electrodoméstico, uno de los más difíciles de disimular, condicionó el diseño de los ambientes principales de muchas casas y obligó a resignar estéticas de diseño en pos de la funcionalidad.

Pero en 2026 ese escenario, que parecía inevitable, empieza a cambiar: una nueva tendencia en diseño interior propone ocultarlo dentro de un mueble tipo alacena, logrando ambientes más ordenados, modernos y eficientes. Sobre todo el casas y departamentos chicos, donde aprovechar el espacio se vuelve una necesidad imperiosa.

mueble alacena calefon (3)
mueble para calefón

mueble para calefón

Así es la tendencia que deja afuera al calefón a la vista

La idea de disimular el calefón gana cada vez más adeptos. El mueble alacena permite integrar el calefón al diseño integral del ambiente y sacarlo del primer plano visual. De esta manera, el aparato deja de ser un "problema" estético y pasa a formar parte de una solución inteligente que, además, agrega metros útiles disponibles.

Además de ocultar el calefón, estos muebles tipo alacena ofrecen espacio de guardado extra. Los estantes se utilizan para productos de limpieza, ollas, utensilios o repasadores del hogar. Todo lo que anda dando vueltas por las cocinas y hasta ahora no tenía un espacio de guardado asignado.

El resultado, sin el calefón visible, es un ambiente más prolijo, que da la sensación visual de armonía, porque todo tiene su lugar y la estética acompaña. La tendencia responde a una demanda clara: hogares funcionales, pero también lindos y coherentes en términos estéticos.

mueble alacena calefon (2)
mueble calefón

mueble calefón

En cuanto al diseño, el mueble ideal para incorporar el calefón debe cumplir con ciertos requisitos técnicos. Es fundamental que cuente con ventilación trasera y superior para evitar riesgos, y que esté construido con materiales resistentes al calor. Los estantes laterales o inferiores son una buena opción, porque permiten optimizar el espacio disponible, mientras que las puertas, que pueden ser corredizas o abatibles, suelen replicar el estilo del resto del mobiliario, para lograr una integración visual completa.

De este modo, muchos modelos incorporan detalles prácticos, como estantes regulables o nichos abiertos que suman un toque decorativo. Antes de instalar uno de estos muebles, es clave verificar que cumpla con las normas de ventilación vigentes, dejar acceso suficiente para el mantenimiento del aparato, y consultar siempre con un gasista matriculado antes de hacer la instalación.

