Qué fue de la vida de David Bolzoni, cantante que se hizo conocido con la novela Montecristo

A dos décadas de su irrupción televisiva, el artista cordobés relanza su carrera con un proyecto musical basado en clásicos románticos.

La figura de David Bolzoni quedó asociada para gran parte del público argentino a las ficciones televisivas que marcaron una época, especialmente a Montecristo , la novela que lo proyectó a la masividad y lo instaló como una voz reconocible dentro del panorama musical nacional de los años 2000.

Con el paso del tiempo, el cantante cordobés fue construyendo un recorrido sostenido, alternando momentos de alta exposición con etapas de trabajo más introspectivo . A veinte años de aquel salto a la masividad, su nombre vuelve a tomar relevancia a partir de un proyecto que dialoga con su historia personal y con las influencias que marcaron su formación artística.

Lejos de los flashes permanentes, Bolzoni consolidó una carrera que atravesó distintos formatos , ciudades y búsquedas estéticas. Su presente artístico funciona como una síntesis entre pasado y presente, con la música romántica como eje central y una mirada que recupera sonidos clásicos desde una sensibilidad contemporánea.

El punto de inflexión en la carrera de David Bolzoni llegó con Montecristo , ficción que amplificó su llegada al público masivo y lo consolidó como una voz asociada a la televisión argentina. A partir de ese impacto, el músico cordobés sostuvo una etapa solista marcada por la edición de discos y una presencia constante en la escena musical, aunque sin quedar atado exclusivamente al formato de novela.

Durante diecisiete años residió en la Ciudad de Buenos Aires , período en el que lanzó seis trabajos discográficos y exploró distintos registros , combinando baladas, pop y búsquedas personales. Ese recorrido le permitió construir una identidad propia más allá del éxito televisivo, con una producción sostenida y una relación cada vez más directa con su universo creativo.

Con el tiempo, Bolzoni eligió regresar a las sierras de Córdoba, una decisión que marcó un cambio de ritmo tanto en lo personal como en lo artístico. En ese contexto, lejos del circuito mediático permanente, comenzó a gestarse una nueva etapa atravesada por la revisión de sus influencias familiares y musicales, muchas de ellas vinculadas a la canción romántica clásica.

Ese proceso derivó en “Lo que queda por delante”, un proyecto que celebra veinte años de carrera y retoma la lógica que lo hizo conocido, aunque desde una mirada más madura. El trabajo se lanzó en etapas, a través de EPs acompañados por producciones audiovisuales, y propone versiones de canciones emblemáticas de Nino Bravo, Sandro, Facundo Cabral, Leonardo Favio, Julio Iglesias, Roberto Carlos y José Luis Perales.

En paralelo, el cantante volvió a presentarse en vivo y también retomó la composición propia con el lanzamiento del tema “Codo a Codo”, una canción que amplía el proyecto más allá del homenaje. De este modo, su presente artístico se inscribe como una síntesis entre pasado y actualidad, donde la reinterpretación de clásicos convive con una producción activa y una proyección abierta.