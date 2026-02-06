Organizaciones LBGTIQ+ convocan a la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en Buenos Aires

La movilización se realizará después de cumplirse un año del discurso de Javier Milei en Davos, en donde el mandatario trató de pedófilos a los integrantes del colectivo. Representantes de distintas asociaciones y espacios disidentes adelantaron sus expectativas para este año.

A medida que se acerca el 7 de febrero, las redes empiezan a poblarse de consignas sobre lo que será la segunda edición de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, convocada para este sábado desde las 17 en la Plaza del Congreso. El antecedente inmediato es la histórica movilización del 1 de febrero de 2025 (1F) , una respuesta orgánica y masiva a los agravios propinados por el presidente Javier Milei durante su intervención en el Foro de Davos , donde vinculó a las identidades LGBTIQ+ con la pedofilia y comparó la ideología de género con un "cáncer a extirpar".

Aquella primera marcha no solo hizo frente a la violencia institucional desde la movilización, sino que consolidó un nuevo frente de lucha que une la diversidad sexual con otras causas. A un año de ese caluroso día, el escenario político y social ha sumado nuevas tensiones, y la comunidad disidente ocupará otra vez el espacio público con consignas que trascienden lo meramente celebratorio para reafirmar la defensa de los derechos humanos básicos y montar resistencia .

En las semanas previas, se realizaron asambleas de las que participaron organizaciones de diversas corrientes: desde grupos LGBTIQ+ hasta asociaciones feministas, docentes y discapacitados, con presencia de personas autoconvocadas y jubiladas. En estos encuentros se debatieron las consignas, se repensaron las formas de dar respuesta a los discursos de odio y se plantearon nuevos reclamos contra las políticas conservadoras del gobierno, entre otros puntos.

La marcha de este año es transversal, multisectorial y horizontal, según explican representantes de distintas organizaciones, muchos pertenecientes al Frente Orgullo y Lucha . "No nos puede dar lo mismo que la Policía le dispare a matar a una persona en la vereda en plena Navidad, que todos los miércoles le peguen a los jubilados o que la Patagonia se prenda fuego y el Gobierno decrete la emergencia un mes después, cuando la pérdida es irreversible", indicó Eugenia Murillo de Columna Mostri .

"Esta marcha no tiene un objetivo único; es una forma, como ya sucedió el año pasado, de plantarse frente a un proyecto de país que deja afuera a la mayoría . No estamos saliendo a la calle por una agenda de minorías, estamos saliendo por todes", sostuvo Murillo. En particular, se refirió a los ataques que se visibilizaron en el último año a personas del colectivo: " El Gobierno incita al odio con su discurso y eso produce muertes concretas como la de Samuel Tobares , una marica a quien la Policía mató a golpes en el valle de Punilla, o la de Daniela Fernanda Arias , asesinada en una comisaría en Salta", detalló la activista.

"No sobra nadie y ninguna vida es descartable", objetivo fundamental para este año

Ante la violencia de los discursos contra la comunidad y las minorías, la respuesta política del Frente Orgullo y Lucha, entidad compuesta por casi 50 organizaciones que abogan por los derechos LGBTIQ+, establece puntos de partida en los cuales cimenta los fundamentos de esta marcha. Entre las consignas más importantes y urgentes, las agrupaciones coinciden en la anulación de los decretos que erosionan la Ley 26.743 de identidad de género: el DNU 2025/62 prohíbe intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales de afirmación de género en menores de 18 años.

"Es fundamental en esta marcha salir a las calles para poder reclamar que las leyes que están vigentes en Argentina tengan un pleno cumplimiento", reforzó Andrea Rivas, presidenta de AFDA Familias Diversas, quien además sentenció: "Es muy necesario reclamar la derogación de este decreto".

Otro de los estandartes de la movilización, que se mantiene vigente desde la última marcha, es la resistencia del colectivo a los reiterados ataques por parte de las instituciones y representantes. "En este último año hemos padecido y sufrido ataques a miembros de nuestro colectivo producto de la masificación de los discursos de odio", denunció Maximiliano Lois, presidente de SIGLA (Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina).

El director ejecutivo de la asociación civil Derechos Humanos y Diversidad, Mariano Ruiz, se centró en la inmigración de personas del colectivo que, en muchos casos, son expulsadas de sus países de origen y buscan refugio en suelo argentino. "La movilidad humana y la migración son un derecho humano, especialmente para personas de la comunidad LGBTIQ+ que viven en entornos donde sus identidades son criminalizadas", aseveró, y se posicionó en contra de las políticas antimigratorias de la gestión de Milei.

La secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), María Laura Olivier, expresó que la convocatoria también sirve para "dejar muy claro que ninguna vida es descartable, que acá no sobra nadie". Además, Olivier sostuvo que otro de los pilares fundamentales es "que se concrete, de una vez y para siempre, la reparación histórica para las compañeras travestis trans mayores de edad", y cerró: "Basta de odio, basta de violencia".

En las redes sociales, quienes coordinan este movimiento publicaron una serie de razones que se suman a las expuestas por distintas personas referentes: expresaron su rechazo a la reforma laboral, el gatillo fácil, la falta de apoyo a los afectados por los incendios en el sur del país, la baja a la edad de imputabilidad, la especulación inmobiliaria y el negacionismo.

Cuándo y dónde es la segunda Marcha del Orgullo Federal Antifascista y Antirracista

La cita es este sábado 7 de febrero; la marcha partirá desde la plaza del Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo a partir de las 17. Distintas asociaciones civiles de derechos humanos, organizaciones del colectivo LGBTIQ+, grupos feministas, militantes de diferentes partidos políticos y otras agrupaciones convocan a la segunda movilización, en la que redoblan la apuesta y ponen el cuerpo ante el silencio del Gobierno y su violento accionar.