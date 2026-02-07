El milagro de Bastian: saldrá del hospital de Mar del Plata y será trasladado a un centro para rehabilitación

Tras despertarse del coma, el niño de 8 años dejará el Hospital Materno Infantil de La Feliz y comenzará un tratamiento en un espacio especializado en neurología para que recupere la movilidad de sus piernas y manos.

Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió un accidente al ser atropellado en la ciudad de Pinamar cuando se encontraba en una UTV, se recupera de manera milagrosa: saldrá del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y será traslado a un centro especializado en neurología para que comience un tratamiento de rehabilitación que le permita recuperar la movilidad de sus extremidades.

"A estas horas ya debemos hablar del milagro de Bastian. Los médicos de terapia intensiva no lo pueden creer. Bastian ya está en condiciones de ser trasladado a un centro especializado en neurología para que comience y recupere la movilidad de sus piernas y manos", informó la periodista de C5N Jimena Paternoster desde la puerta del hospital en La Felíz, donde el menor lleva internado 27 días y se le realizaron siete operaciones.

Luego de la ultima intervención, el menor logró despertar del coma y respondió a diferentes estímulos y los pedidos que los profesionales le fueron solicitando. "La madre lo compartió con mucha alegría en redes sociales", recordó la cronista en el programa Argentina en Vivo.

"El Ministerio de Salud bonaerense informó en el último parte médico que Bastian continúa con estado delicado, pero ya está planificado su traslado en avión sanitario a un centro especializado en Buenos Aires y cerca de su entorno familiar. Hay que esperar que las condiciones climáticas acompañen para semejando traslado, pero es una buena noticia e inesperada", completó Paternoster.

El hecho ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí, el UTV en el que viajaba el menor junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. Tras haber estado internado en dicha ciudad balnearia, fue trasladado a Mar del Plata en cuanto los médicos vieron que estaba en condiciones para ser derivado.

bastian-jerez La UTV en la que estaba Bastian.

Cómo sigue la causa judicial

En el marco de la investigación, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el choque, luego de que ambos dieran positivo en los test de alcoholemia.

La sanción alcanza a Noemí Quirós, quien conducía el UTV, y a Manuel Molinari, conductor de la Amarok. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas “representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.

Las pericias toxicológicas, realizadas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, confirmaron que ambos conductores tenían alcohol en sangre al momento del impacto. Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro, mientras que Molinari dio 0,25, valores que superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero.

Caso Bastian: prohíben el uso de camionetas 4x4 y UTVs en La Frontera de Pinamar

A tres semanas del grave accidente en Pinamar por el que Bastian quedó gravemente herido, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en los médanos de La Frontera, en Pinamar.

La medida se tomó tras el fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores luego del amparo presentado contra la Municipalidad de la ciudad balnearia por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

De acuerdo al escrito por parte del juez suplente, Félix Adrián Ferrán, se ordena de manera inmediato “la prohibición expresa de pruebas de destreza; competencias formales o informales; eventos recreativos motorizados organizados; desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares, en el sector de médanos costeros del Partido de Pinamar, conocido como ‘La Frontera’, aún cuando dicho sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes”.

En la resolución, se detalló que estas prácticas “producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad), fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional”, dentro de un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival.

Ante este fallo, el magistrado aclaró que los municipios tienen “la obligación” de ejercer el poder policial para regular, controlar e impedir actividades que comprometan la seguridad pública.

Dicha suspensión quedará vigente hasta que el Municipio garantice condiciones de seguridad y control, incluyendo señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes, rechazando así el argumento por parte de Pinamar que se defendieron asegurando que no podía intervenir por tratarse de predios de titularidad privada, y remarca que esa excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.