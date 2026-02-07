De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix La adaptación de William S. Burroughs explora el deseo prohibido en los años 50. Daniel Craig sorprende en un papel alejado de sus trabajos anteriores. + Seguir en







Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente. Queer

Netflix incorporó a su catálogo una producción italiana que se está quedando con la atención de sus suscriptores. Se trata de Queer, una historia de 135 minutos dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Daniel Craig y Drew Starkey, que adapta libremente la novela homónima de William S. Burroughs escrita en los años 50. Esta película, coproducida entre Italia y Estados Unidos con guion de Justin Kuritzkes, desató gran polémica en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming.

La producción, que cuenta con música de Trent Reznor y Atticus Ross y fotografía de Sayombhu Mukdeeprom, presenta a un expatriado estadounidense gay que vive en la Ciudad de México donde puede dar rienda suelta a su adicción a las drogas y su deseo por los hombres con menor temor a penalidades. Con referencias estéticas que van desde Fassbinder hasta Wong Kar-wai pasando por David Lynch y Alejandro Jodorowsky, este relato se hace un lugar entre las favoritas de los usuarios de esta plataforma.

Esta producción logra el equilibrio entre la experimentación visual y las emociones contenidas que vibran y atraviesan la pantalla, ofreciendo monólogos que aportan sentido a las dudas de los protagonistas, una estética desaforada con paleta de colores intensas que bordea el ridículo sin perderlo, y un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente todo el tiempo.

Queer Queer Sinopsis de Queer, la película que sorprende en Netflix Queer sigue la historia de William Lee en 1950, un escritor estadounidense expatriado de unos 50 años que vive en una versión imaginaria y cinematográfica de la Ciudad de México, donde pasa sus días casi solo visitando bares, consumiendo drogas y manteniendo relaciones sexuales con hombres más jóvenes. La trama se desarrolla cuando Lee se topa una noche con Eugene Allerton, un joven soldado estadounidense recién llegado a la ciudad, quedando maravillado por su presencia en lo que parece ser amor a primera vista.

Lee se obsesiona con Allerton y lo persigue por varios establecimientos con la esperanza de ganarse su afecto, pero acercarse no resulta fácil porque Eugene envía señales confusas respecto a su sexualidad y mantiene una distancia emocional constante, insistiendo en que no se considera "queer" del mismo modo que Lee a pesar del evidente deseo de conexión.

Tráiler de Queer

Reparto de Queer Daniel Craig como William Lee

Drew Starkey como Eugene Allerton

Jason Schwartzman como Joe Guidry

Lesley Manville como Dra. Cotter

Henrique Zaga como Winston Moor

Drew Droege como John Dumé

Andra Ursua como María

Ariel Schulman como Tom Weston

Andrés Duprat como Dr. Hernández

Omar Apollo como el chico del bar Chimu

David Lowery como Jim Cochran

Lisandro Alonso como Sr. Cotter

Michaël Borremans como médico