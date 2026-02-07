IR A
De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

La adaptación de William S. Burroughs explora el deseo prohibido en los años 50. Daniel Craig sorprende en un papel alejado de sus trabajos anteriores.

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.

Queer

Netflix incorporó a su catálogo una producción italiana que se está quedando con la atención de sus suscriptores. Se trata de Queer, una historia de 135 minutos dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Daniel Craig y Drew Starkey, que adapta libremente la novela homónima de William S. Burroughs escrita en los años 50. Esta película, coproducida entre Italia y Estados Unidos con guion de Justin Kuritzkes, desató gran polémica en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming.

La producción, que cuenta con música de Trent Reznor y Atticus Ross y fotografía de Sayombhu Mukdeeprom, presenta a un expatriado estadounidense gay que vive en la Ciudad de México donde puede dar rienda suelta a su adicción a las drogas y su deseo por los hombres con menor temor a penalidades. Con referencias estéticas que van desde Fassbinder hasta Wong Kar-wai pasando por David Lynch y Alejandro Jodorowsky, este relato se hace un lugar entre las favoritas de los usuarios de esta plataforma.

Esta producción logra el equilibrio entre la experimentación visual y las emociones contenidas que vibran y atraviesan la pantalla, ofreciendo monólogos que aportan sentido a las dudas de los protagonistas, una estética desaforada con paleta de colores intensas que bordea el ridículo sin perderlo, y un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente todo el tiempo.

Queer

Sinopsis de Queer, la película que sorprende en Netflix

Queer sigue la historia de William Lee en 1950, un escritor estadounidense expatriado de unos 50 años que vive en una versión imaginaria y cinematográfica de la Ciudad de México, donde pasa sus días casi solo visitando bares, consumiendo drogas y manteniendo relaciones sexuales con hombres más jóvenes. La trama se desarrolla cuando Lee se topa una noche con Eugene Allerton, un joven soldado estadounidense recién llegado a la ciudad, quedando maravillado por su presencia en lo que parece ser amor a primera vista.

Lee se obsesiona con Allerton y lo persigue por varios establecimientos con la esperanza de ganarse su afecto, pero acercarse no resulta fácil porque Eugene envía señales confusas respecto a su sexualidad y mantiene una distancia emocional constante, insistiendo en que no se considera "queer" del mismo modo que Lee a pesar del evidente deseo de conexión.

Queer

Tráiler de Queer

Embed - Queer | Official Trailer HD | A24

Reparto de Queer

  • Daniel Craig como William Lee
  • Drew Starkey como Eugene Allerton
  • Jason Schwartzman como Joe Guidry
  • Lesley Manville como Dra. Cotter
  • Henrique Zaga como Winston Moor
  • Drew Droege como John Dumé
  • Andra Ursua como María
  • Ariel Schulman como Tom Weston
  • Andrés Duprat como Dr. Hernández
  • Omar Apollo como el chico del bar Chimu
  • David Lowery como Jim Cochran
  • Lisandro Alonso como Sr. Cotter
  • Michaël Borremans como médico
