Traslado del sable corvo de San Martín: Javier Milei encabezará la entrega a los Granaderos El Presidente será el único orador de la emotiva ceremonia que tendrá lugar en la ciudad santafesina de San Lorenzo, a partir de las 19. Por + Seguir en







Milei entregará el sable corvo a los Granaderos.

A partir de las 19, en San Lorenzo, Santa Fe, se conmemorará Combate de San Lorenzo, con un hecho inédito como eje central: la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezará el acto y formalizará la entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

El evento se desarrollará en el sector lindero al histórico convento de San Carlos, escenario donde cada año se recuerda la única batalla librada en territorio argentino por el Libertador.

Junto al jefe de Estado estarán autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellas su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, además de funcionarios y representantes de las Fuerzas Armadas.

Milei viajará desde Buenos Aires en helicóptero junto a una comitiva reducida y el sable corvo, que por la mañana será retirado del Museo Histórico Nacional, donde se encuentra habitualmente bajo custodia del Estado.

Sable San Martìn Será la primera vez que el sable sale de Buenos Aires. Será la primera vez en la historia que la reliquia sanmartiniana esté físicamente en San Lorenzo, el mismo territorio donde se libró el combate que marcó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos. Hasta ahora, el sable solo había salido de Buenos Aires en contadas ocasiones y bajo estrictas medidas de seguridad.

En el Campo de la Gloria se recreará el combate con tropas uniformadas de época, formaciones coreografiadas y movimientos que reproducen las maniobras originales. Tras la recreación histórica, Milei ingresará al sector central del predio para encabezar el momento principal del acto: la entrega formal del sable corvo al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos. El Presidente será el único orador de la jornada, en una ceremonia sin discursos adicionales ni intervenciones protocolares. El cierre estará marcado por el desfile de los Granaderos, acompañados por la Fanfarria Alto Perú, la única banda militar montada del país y una de las pocas de su tipo en el mundo.