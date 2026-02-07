7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Traslado del sable corvo de San Martín: Javier Milei encabezará la entrega a los Granaderos

El Presidente será el único orador de la emotiva ceremonia que tendrá lugar en la ciudad santafesina de San Lorenzo, a partir de las 19.

Por

Milei entregará el sable corvo a los Granaderos.

A partir de las 19, en San Lorenzo, Santa Fe, se conmemorará Combate de San Lorenzo, con un hecho inédito como eje central: la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezará el acto y formalizará la entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La primera Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista fue el 1 de febrero de 2025.
Te puede interesar:

Organizaciones LBGTIQ+ convocan a la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista

El evento se desarrollará en el sector lindero al histórico convento de San Carlos, escenario donde cada año se recuerda la única batalla librada en territorio argentino por el Libertador.

Junto al jefe de Estado estarán autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellas su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, además de funcionarios y representantes de las Fuerzas Armadas.

Milei viajará desde Buenos Aires en helicóptero junto a una comitiva reducida y el sable corvo, que por la mañana será retirado del Museo Histórico Nacional, donde se encuentra habitualmente bajo custodia del Estado.

Sable San Martìn
Ser&aacute; la primera vez que el sable sale de Buenos Aires.

Será la primera vez que el sable sale de Buenos Aires.

Será la primera vez en la historia que la reliquia sanmartiniana esté físicamente en San Lorenzo, el mismo territorio donde se libró el combate que marcó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos. Hasta ahora, el sable solo había salido de Buenos Aires en contadas ocasiones y bajo estrictas medidas de seguridad.

En el Campo de la Gloria se recreará el combate con tropas uniformadas de época, formaciones coreografiadas y movimientos que reproducen las maniobras originales. Tras la recreación histórica, Milei ingresará al sector central del predio para encabezar el momento principal del acto: la entrega formal del sable corvo al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos. El Presidente será el único orador de la jornada, en una ceremonia sin discursos adicionales ni intervenciones protocolares.

El cierre estará marcado por el desfile de los Granaderos, acompañados por la Fanfarria Alto Perú, la única banda militar montada del país y una de las pocas de su tipo en el mundo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mediante una orden ejecutiva, Trump sumó 80.000 toneladas de carne a la cuota argentina.

Donald Trump firmó un decreto que quintuplica la cuota de importación de carne argentina

La medida se suspendió luego que el Gobierno citó a ATE y ANAC para que se sienten a negociar.

ATE suspendió el paro del lunes y habrá vuelos normales en toda la Argentina

play

El Estado dejará de ser querellante en la causa que investiga la deuda con el FMI

Fátima Florez se defendió de las críticas.

Fátima Florez se defendió tras la polémica con un boliche LGBT: "Hicieron una carnicería conmigo"

Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía.

Cambios en INDEC: Cavallo advirtió que la intolerancia del Gobierno genera "daños autoinfligidos"

Congreso Nacional.

El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con Estados Unidos

Rating Cero

¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 

Más detalles: cómo estarán los X-Men en el nuevo universo de Marvel con Avengers Doomsday

La transformación del cantante de 34 años sorprendió a su público. 

Esta es la rutina de solo 4 bloques que Ed Sheeran aplicó para bajar de peso: todos los ejercicios

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible
play

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible: de cuál se trata

Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán fueron compañeras en Bandana. 

¿Todo mal con Ivonne? Valeria Gastaldi contó por qué la cantante no volverá a Bandana

últimas noticias

Jeffrey Epstein tenía intenciones de derribar al papa Francisco. 

Revelan el plan de Jeffrey Epstein y Steve Bannon para conspirar contra el papa Francisco

Hace 23 minutos
Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar

Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar: cómo llegar

Hace 29 minutos
¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Hace 36 minutos
play

El milagro de Bastian: saldrá del hospital de Mar del Plata y será trasladado a un centro para rehabilitación

Hace 1 hora
La argentina se convirtió en millonaria.

Rosa Rodríguez detalló el método que usó para ganar Pasapalabra en España

Hace 1 hora