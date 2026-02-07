7 de febrero de 2026 Inicio
Rosa Rodríguez reveló el método que usó para ganar Pasapalabra en España

La oriunda de Quilmes contó cómo hizo para convertirse en millonaria al participar de uno de los juegos más importantes del país europeo. Estuvo presente durante 307 programas consecutivos.

Rosa Rodríguez, la argentina que se volvió viral durante los últimos días por haber ganado millones de euros en Pasapalabra español, contó el secreto para ganar el juego.

ATE suspendió el paro del lunes y habrá vuelos normales en toda la Argentina

Rosa Rodríguez Ramos cuenta con antecedentes de excelencia en el ciclo, dado que en dos oportunidades previas estuvo a un solo acierto de la gloria. Su constancia le permitió finalmente alcanzar el éxito tras meses de estudio y preparación intensiva. La victoria la posiciona como una de las figuras más relevantes de los juegos de conocimiento en el habla hispana a nivel global.

La joven de 32 años habló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N y contó que se preparó exhaustivamente para ser la gran campeona.

"Cuando estás en esa locura de querer ganar, no por la plata sino por completar las 25 preguntas, lo primero que tenés que hacer es mirarte todos los programas y ediciones anteriores. Ahora hay como 4000, para hacerte una idea de las cosas que te preguntan", reveló.

Rodríguez reconoció que fue recopilando la información en una base de datos y advirtió que las preguntas "pueden ser de cualquier cosa: historia, cultura, arte, cine y deporte".

A su vez, contó que "hay una rutina muy intensiva de estudio, te tenés que estudiar todas esas cosas absurdas que esperás que algún día que te pregunten".

"Hay cientos de miles de respuestas absurdas que te pueden llegar a tocar. Estudié la de futbol americano y fue la que me dio la victoria", concluyó feliz.

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Rosa Rodríguez tiene 32 años y una historia marcada por los viajes y la educación. Nació en Quilmes, pero a los siete años se mudó con su familia a Galicia, luego de que su padre decidiera regresar a España tras haber emigrado de niño a la Argentina. Desde entonces, La Coruña se convirtió en el lugar donde más tiempo vivió.

Profesora universitaria de español como lengua extranjera, Rosa cuenta con formación en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. En el programa reveló que decidió presentarse gracias al impulso de su madre, con quien solía mirar concursos televisivos durante la pandemia.

Con esta victoria, la argentina superó el récord previo de Rafa Castaño, quien había ganado 2.272.000 euros, y se quedó con el mayor premio entregado en la historia de “Pasapalabra” en España. El programa ya difundió el video completo del juego final, que muestra el instante exacto en el que Rosa acierta la definición decisiva y entra para siempre en la historia grande de la televisión española.

