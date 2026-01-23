Hallaron muerta a la mujer desaparecida tras el incendio en un conventillo de La Boca Los equipos de rescate la encontraron sin vida horas después del siniestro. Por + Seguir en







La mujer de 70 años que era buscada tras el incendio en un conventillo de La Boca fue hallada muerta por los equipos de rescate. A partir del relato de los vecinos, constataron que vivía en el segundo piso del edificio y, al ingresar los bomberos y el personal de SAME la encontraron sin vida.

El fuego comenzó cerca de las 8:30 de la mañana; el conventillo cuenta con tres pisos y está ubicado en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, cerca del estadio de Boca Juniors.

En el lugar se estableció un gran operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAM), personal del Grupo Especial de Rescate (GER), y Bomberos de la Ciudad.

Según explicaron los vecinos, el fuego habría comenzado en el segundo piso, por un cortocircuito de un cargador de celular enchufado en una zapatilla, y se extendió rápidamente por el edificio. Cerca del mediodía, el fuego fue controlado por los Bomberos de la Ciudad; tuvieron que trabajar quince dotaciones.

El SAME informó que 19 personas fueron asistidas en el lugar y solamente cuatro fueron trasladadas al Hospital Argerich.

"Mi hermana está mal, se le murieron los tres gatitos que tenía, mi sobrina está internada. Vivía hace más de 27 años, perdió todo, se quemó completamente todo", explicó la hermana de una de las afectadas en diálogo con C5N. En su relato contó que el fuego comenzó a las 8:30; su sobrina fue trasladada al Hospital Argerich por un corte en su pierna.