23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Hallaron muerta a la mujer desaparecida tras el incendio en un conventillo de La Boca

Los equipos de rescate la encontraron sin vida horas después del siniestro.

Por
Los equipos de rescate hallaron muerta a la mujer.

La mujer de 70 años que era buscada tras el incendio en un conventillo de La Boca fue hallada muerta por los equipos de rescate. A partir del relato de los vecinos, constataron que vivía en el segundo piso del edificio y, al ingresar los bomberos y el personal de SAME la encontraron sin vida.

Te puede interesar:

Violencia en La Plata: atacaron a puñaladas un joven y tuvieron que amputarle la pierna

El fuego comenzó cerca de las 8:30 de la mañana; el conventillo cuenta con tres pisos y está ubicado en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, cerca del estadio de Boca Juniors.

En el lugar se estableció un gran operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAM), personal del Grupo Especial de Rescate (GER), y Bomberos de la Ciudad.

Embed

Según explicaron los vecinos, el fuego habría comenzado en el segundo piso, por un cortocircuito de un cargador de celular enchufado en una zapatilla, y se extendió rápidamente por el edificio. Cerca del mediodía, el fuego fue controlado por los Bomberos de la Ciudad; tuvieron que trabajar quince dotaciones.

El SAME informó que 19 personas fueron asistidas en el lugar y solamente cuatro fueron trasladadas al Hospital Argerich.

"Mi hermana está mal, se le murieron los tres gatitos que tenía, mi sobrina está internada. Vivía hace más de 27 años, perdió todo, se quemó completamente todo", explicó la hermana de una de las afectadas en diálogo con C5N. En su relato contó que el fuego comenzó a las 8:30; su sobrina fue trasladada al Hospital Argerich por un corte en su pierna.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristian Antonio Britez fue imputado.
play

Imputaron al policía alcoholizado que disparó e hirió a un vecino en Villa Crespo

play

El duro relato de la madre de la menor abusada por un comerciante chino: "Hubo comentarios de otras chicas"

play

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero por la calle

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero y armado por la calle

play

Lo atacaron en patota y lo mataron a golpes a la salida de Tropitango: identificaron a dos agresores

play

Incendio en un edificio de Microcentro: hay 70 evacuados y tres asistidos

Rating Cero

Andy Chango se enojó con el jurado.

MasterChef Celebrity 2026: Andy Chango explotó de bronca y amenazó con renunciar

La renovación no se limita al pelo.

La impresionante transformación de Caramelito Carrizo: será tendencia en 2026

Facundo Arana y María Susini llevaban 19 años de relación.

Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años de relación

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

últimas noticias

Dos tenistas fueron detenidos por gestos racistas.

Polémica en Brasil: dos tenistas fueron detenidos por realizar gestos racistas en un partido

Hace 5 minutos
Parrilla y bodegón: un clásico de la cocina porteña en Villa Urquiza.

La parrilla de Buenos Aires con albóndigas caseras, pastas artesanales y guarniciones tradicionales

Hace 7 minutos
Los pequeños pueblos uruguayos conservan identidad local, historia y tradiciones auténticas

Estos son los cinco pueblos más chicos de Uruguay: ideales para visitar en 2026

Hace 18 minutos
El diagnóstico sorprendente que recibió la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore.

Es hija de famosos, siempre se sintió diferente y un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrió

Hace 21 minutos
El avance de los pagos digitales y la reducción del efectivo modificaron la forma de llevar pertenencias personales.

Adiós a la billetera tradicional: este es el invento que otorga mayor sencillez y seguridad

Hace 27 minutos