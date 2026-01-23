Incendios en La Pampa: las llamas ya consumieron casi 170 mil hectáreas Los datos aportados por Defensa Civil aseguraron que hay nuevos focos, que se originaron el miércoles por la tarde debido a tormentas eléctricas. Por + Seguir en







Nuevos incendios en La Pampa. Redes sociales

La Pampa está afectada por el fuego desde diciembre y en las últimas horas se reactivaron focos. Las llamas ya arrasaron con cerca de 170 mil hectáreas. En este escenario, el Gobierno provincial anunció una asistencia financiera destinada principalmente a productores agropecuarios perjudicados por el avance del fuego.

Según datos brindados por Defensa Civil, el total de superficie afectada alcanza las 168.000 hectáreas. Solo durante el mes de diciembre se quemaron aproximadamente 83.000 hectáreas. El director del organismo, David García, explicó que en ese período los operativos se concentraron en dos zonas críticas. Uno de los focos se originó en la intersección de las rutas provinciales 28 y 1, en cercanías de las localidades de Bernasconi y General San Martín.

El segundo incendio se desarrolló sobre la Ruta Provincial 12, a unos siete kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 35, al norte de Santa Rosa. En ese sector de monte bajo, los trabajos fueron intensivos para evitar la propagación del fuego hacia áreas más amplias.

En las últimas horas, dotaciones de Bomberos Voluntarios debieron intervenir nuevamente para combatir incendios provocados por tormentas eléctricas registradas entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves. Los focos se detectaron en la zona de La Pastoril, ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de Santa Isabel, y en el área de Naicó.

Tres de los incendios se localizaron en campos del paraje La Pastoril, mientras que el restante se registró en la zona de Naicó. García detalló que los siniestros se iniciaron como consecuencia de la actividad eléctrica que afectó a esas regiones.