17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se incendió un geriátrico en Mar del Plata: hay al menos tres mujeres muertas y varios internados por intoxicación

El hecho ocurrió durante la madrugada y el lugar acudieron varias dotaciones de bomberos de distintas dependencias y ambulancias del SAME. Los otros residentes debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por inhalación de humo.

Por

Las víctimas fatales tienen entre 79 y 95 años.

Una tragedia sacudió a los vecinos de Mar del Plata por el incendio que se desató durante la madrugada de este miércoles y por el que murieron tres mujeres en un geriátrico. Además, doce policías fueron trasladados al hospital por intoxicación.

Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del gobierno en la ciencia
Te puede interesar:

Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del Gobierno en la ciencia

El fuego comenzó a propagarse cerca de la 1 de la madrugada en el primer piso del establecimiento, ubicado sobre la calle Jujuy, entre 11 de Septiembre y Balcarce. Según informaron medios locales, tres de las mujeres fallecieron en el lugar, mientras que otras personas se intoxicaron por la inhalación de humo cuando intentaban ayudar a los 38 residentes.

De acuerdo a los primeros informes, el incendio se produjo en la habitación 12 del primer piso del geriátrico Sagrada Familia donde estaban cuatro mujeres. Cuando personal de bomberos llegaron encontraron muertas a tres de ellas, mientras que una cuarta fue trasladad al hospital.

“En total son tres víctimas fatales, porque hubo una cuarta mujer que fue trasladada en muy grave estado al Hospital Interzonal de Mar del Plata. Se había dicho en un primer momento que había fallecido en el camino, ahora nos dicen que está internada y que llegó con vida, pero que está muy grave, con asistencia respiratoria”, indicó la corresponsal de C5N en la ciudad balnearia, Jimena Paternoster.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Teresa Caporaleti y Beatriz Méndez, ambas de 95 años y María Vásquez de 80. Por su parte, en el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos y unos 12 policías fueron internado en el hospital, algunos de ellos fuera de peligro y otros quedaron en observación.

Incendio en un geriátrico de Mar del Plata: investigan las causas

De los 38 ancianos que viven en la residencia, tres ya fueron retirados por sus familiares, mientras el resto fueron redistribuidos a diferentes geriátricos de la ciudad. Por el momento, se desconocen cómo se desató el fuego, por lo que es materia de investigación.

Por el caso, el secretario de Seguridad de General Pueyrredón, Rodrigo Gonçalvez, consideró que “son de esos días que a uno no le gusta transitar”: “El saldo de un incendio donde había 38 adultos mayores es muy duro. Lamentablemente, cuatro mujeres perdieron la vida”.

Respecto al incendio, indicó que “no fue un incendio de gran magnitud, pero la saturación de humo fue muy importante”. “En un geriátrico, donde hay personas con movilidad reducida, la situación se vuelve mucho más compleja”, agregó.

“Estamos atendiendo a las familias y trabajando en la contención de quienes estaban en el lugar. El saldo es negativo y ahora hay que acompañar”, señaló el secretario. En cuanto a las causas del incendio, Gonçalvez indicó que aún no se han establecido y que será la Fiscalía la encargada de llevar adelante la investigación.

“La causa todavía no se conoce. Son cuestiones técnicas y hay un trabajo de fondo que tiene que realizar la Fiscalía. Toda la información fue recolectada para que la Justicia pueda actuar”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así quedó la moto tras el choque.

Video: así fue el choque que dejó en grave estado a un motociclista de 52 años en Mar del Plata

Maxi López se instalará en Argentina para probarse como conductor de streaming.

El bombazo de Maxi López: firmará un contrato millonario y regresará al país a probarse como conductor

La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

play

Chubut: apareció con vida a la policía desaparecida durante una tormenta de arena

play

Se lleva a cabo la autopsia del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El paro se extiende hasta las 11. 

Paro de controladores aéreos: los vuelos afectados por la medida de fuerza y cómo golpea a Navidad y Año Nuevo

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 13 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 19 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 28 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 34 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 54 minutos