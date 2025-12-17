Se incendió un geriátrico en Mar del Plata: hay al menos tres mujeres muertas y varios internados por intoxicación

El hecho ocurrió durante la madrugada y el lugar acudieron varias dotaciones de bomberos de distintas dependencias y ambulancias del SAME. Los otros residentes debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por inhalación de humo.

Una tragedia sacudió a los vecinos de Mar del Plata por el incendio que se desató durante la madrugada de este miércoles y por el que murieron tres mujeres en un geriátrico . Además, doce policías fueron trasladados al hospital por intoxicación.

El fuego comenzó a propagarse cerca de la 1 de la madrugada en el primer piso del establecimiento, ubicado sobre la calle Jujuy, entre 11 de Septiembre y Balcarce. Según informaron medios locales, tres de las mujeres fallecieron en el lugar, mientras que otras personas se intoxicaron por la inhalación de humo cuando intentaban ayudar a los 38 residentes.

De acuerdo a los primeros informes, el incendio se produjo en la habitación 12 del primer piso del geriátrico Sagrada Familia donde estaban cuatro mujeres . Cuando personal de bomberos llegaron encontraron muertas a tres de ellas, mientras que una cuarta fue trasladad al hospital.

“En total son tres víctimas fatales, porque hubo una cuarta mujer que fue trasladada en muy grave estado al Hospital Interzonal de Mar del Plata. Se había dicho en un primer momento que había fallecido en el camino, ahora nos dicen que está internada y que llegó con vida, pero que está muy grave, con asistencia respiratoria ”, indicó la corresponsal de C5N en la ciudad balnearia, Jimena Paternoster.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Teresa Caporaleti y Beatriz Méndez, ambas de 95 años y María Vásquez de 80 . Por su parte, en el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos y unos 12 policías fueron internado en el hospital, algunos de ellos fuera de peligro y otros quedaron en observación.

Incendio en un geriátrico de Mar del Plata: investigan las causas

De los 38 ancianos que viven en la residencia, tres ya fueron retirados por sus familiares, mientras el resto fueron redistribuidos a diferentes geriátricos de la ciudad. Por el momento, se desconocen cómo se desató el fuego, por lo que es materia de investigación.

Por el caso, el secretario de Seguridad de General Pueyrredón, Rodrigo Gonçalvez, consideró que “son de esos días que a uno no le gusta transitar”: “El saldo de un incendio donde había 38 adultos mayores es muy duro. Lamentablemente, cuatro mujeres perdieron la vida”.

Respecto al incendio, indicó que “no fue un incendio de gran magnitud, pero la saturación de humo fue muy importante”. “En un geriátrico, donde hay personas con movilidad reducida, la situación se vuelve mucho más compleja”, agregó.

“Estamos atendiendo a las familias y trabajando en la contención de quienes estaban en el lugar. El saldo es negativo y ahora hay que acompañar”, señaló el secretario. En cuanto a las causas del incendio, Gonçalvez indicó que aún no se han establecido y que será la Fiscalía la encargada de llevar adelante la investigación.

“La causa todavía no se conoce. Son cuestiones técnicas y hay un trabajo de fondo que tiene que realizar la Fiscalía. Toda la información fue recolectada para que la Justicia pueda actuar”, concluyó.