Video: así fue el choque que dejó herido a un motociclista de 52 años en Mar del Plata El hecho ocurrió esta mañana, en la esquina de Av. Independencia y Moreno cuando un auto Ford Focus cruzó en rojo y chocó a una moto Zanella: la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Por + Seguir en







Así quedó la moto tras el choque.

Un motociclista herido fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito esta mañana en Mar del Plata, cuando un auto blanco cruzó el semáforo en rojo en impactó contra una moto Zanella ZR: la víctima sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El hecho ocurrió a las 8 de la mañana, en la intersección de Avenida Independencia y Moreno, cuando un joven de 27 años al volante de un Ford Focus no respetó el semáforo en rojo y embistió a un hombre de 52 años. Según informaron fuentes policiales, el motociclista sufrió politraumatismos y fue trasladado de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Según la mecánica del hecho, la moto circulaba por Moreno hacia Salta y el auto por Independencia hacia Bolívar, cuando se produjo la colisión. La Fiscalía N°11, a cargo de Rodolfo Moure, intervino y dispuso las diligencias correspondientes, notificando la formación de causa al conductor del Ford Focus.

Minutos después del accidentes, personal de Tránsito de Mar del Plata realizó los test de alcoholemia con resultado negativo para ambos conductores y labró infracciones al auto por falta de VTV, seguro y cédula verde.