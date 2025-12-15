Cientifico del Conicet celebró el reconocimiento en los Martín Fierro y repudió el ajuste del Gobierno en la ciencia El investigador Emiliano Ocampo destacó la masividad que tuvo la transmisión del cañón submarino Mar del Plata, valoró el reconocimiento de APTRA y señaló que llega en un contexto de recortes y desfinanciamiento a la ciencia. Por + Seguir en







Luego de que el Conicet obtuviera el Martín Fierro a la Mejor Transmisión Especial y el Martín Fierro de Oro por la cobertura de la campaña de exploración del cañón submarino Mar del Plata, el investigador del organismo Emiliano Ocampo destacó el respaldo y el apoyo que tuvo la misión por parte de una gran parte de la sociedad en el marco de la situación crítica que atraviesa el sistema científico.

“Fue inaudito. No hay precedentes de tanta masividad, cariño, acompañamiento y curiosidad en torno a un hecho científico que es la exploración del fondo marino”, afirmó Ocampo, director en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet, al referirse a la repercusión de la transmisión.

El científico valoró especialmente el reconocimiento otorgado por APTRA y lo definió como una oportunidad para visibilizar el trabajo científico. “Este reconocimiento es una pieza más. APTRA nos da el micrófono para hablar de nuestra ciencia y contar lo que hacemos. Es buenísimo, nos parece que es una jugada excelente que captura el humor de la sociedad”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el interés generado “es bastante transversal y va por fuera de las ideologías y las posiciones políticas”.

Ocampo atribuyó parte del éxito de la transmisión al formato elegido. “La espontaneidad de las transmisiones despertó la curiosidad y el interés de la gente”, señaló, y consideró que el premio implica “un posicionamiento y una apuesta muy grande” hacia el Conicet.

Sin embargo, advirtió que el reconocimiento se da en un contexto adverso. “Se da en un contexto muy complejo. Yo nunca viví recortes, desfinanciamientos y ataques de este tipo contra todo el sistema científico y las universidades”, afirmó. Como ejemplo, mencionó que en la misma semana en que recibieron el Martín Fierro se suspendieron los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), una de las principales fuentes de financiamiento para los investigadores. “Eso no existe más”, lamentó.