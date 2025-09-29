Trágico incendio en un geriátrico en Junín: murieron cuatro personas

El establecimiento funcionaba sin la habilitación legal correspondiente. Hay otros cinco individuos que aún luchan por su vida. Hay dos detenidos y la causa fue caratulada como homicidio culposo.

La dueña del lugar y una empleada fueron demoradas y luego liberadas

Un trágico incendio se desató en un geriátrico en Junín , donde cuatro personas fallecieron y otras cinco permanecen en estado crítico tras el siniestro que se desarrolló durante la mañana del viernes.

El abogado de la familia de Morena también descartó la teoría de Pequeño J: "La mamá tiene otra hipótesis"

El hecho ocurrió en el establecimiento situado en Nahuel Payún al 300, que funcionaba sin la habilitación legal correspondiente, según detallaron medios locales. Por el caso fueron detenidas la dueña del lugar y una empleada, sin embargo, posteriormente fueron liberadas, aunque continúan ligadas a la causa.

Según trascendió, el incendio se habría iniciado alrededor de las 6:30 del viernes , a raíz de la falla en un termotanque . El fuego se propagó rápidamente por el lugar y alcanzó a un grupo de adultos que descansaban en una habitación cercana al foco del siniestro. Este sector resultó ser el más comprometido, y los residentes allí alojados sufrieron las lesiones más graves.

Por la magnitud del incidente, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso un operativo de emergencia donde envío 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para facilitar eventuales traslados, dependiendo de la evolución de los pacientes afectados.

La causa fue caratulada como homicidio culposo en concurso con lesiones culposas y quedó bajo la órbita de la UFI 8, a cargo del Dr. Martín Laius. Continúan con la investigación judicial para determinar las responsabilidades en un hecho marcado por la irregularidad.

Incendio geriátrico Junín Seminario de Junín

Se incendió un geriátrico en Junín: hay cuatro víctimas fatales

Tras el siniestro, se logró constatar que cuatro personas murieron por el incendio y otras cinco resultaron gravemente heridas.

La primera víctima identificada fue Darío Crespo, un vecino de Junín de 91 años. Otras dos personas que estaban internadas en centros privados de la ciudad, fallecieron a raíz de la gravedad de las heridas, se tratan de Luis Oscar Barri, de 87 años, y Edgar Oviedo, de 82 años.

Por su parte, durante el domingo se confirmó el deceso de un cuarto residente, Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado en un vuelo sanitario, según informó el portal Junín Digital.