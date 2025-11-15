15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Incendio en Ezeiza: las imágenes del día después desde el drone de C5N

Una densa columna de humo está presente en la localidad bonaerense, luego del impresionante estallido que se produjo en las últimas horas del viernes.

Por

Las imágenes desde el drone.

El inmenso incendio en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, ubicado en el partido de Ezeiza, se originó el viernes por la noche luego de una impresionante explosión. El estallido provocó un gran temor en los vecinos de la localidad bonaerense, ya que la onda expansivo provocó la rotura de vidrios en las casas y empresas cercanas.

La empresa donde comenzaron las llamas es Logischem. 
Te puede interesar:

Ezeiza: confirmaron dónde se originó el incendio y a cuántas fábricas alcanzó

A más de 11 horas del inicio del siniestro, C5N se encuentra en el lugar y desplegó una amplia cobertura en la zona afectada. A través de un drone, puede observarse el día después del impresionante incendio y la inmensa nube de humo que se ubica sobre el partido de Ezeiza.

El incidente se habría originado en una empresa química pasadas las 21. De inmediato, la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas cercanas. Durante la madrugada trabajaron más de 30 dotaciones de bomberos que llegaron desde diferentes lugares del territorio bonaerense. Además, se hizo presente personal de Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

ezeiza incendio

A partir de la impactante explosión en la fábrica de productos químicos en el Polo Industrial de Ezeiza, los municipios bonaerenses aledaños emitieron diferentes comunicados para alertar a sus vecinos y recomendarles que no salgan de sus casas para evitar complicaciones de salud por la nube tóxica producida por el incidente, ya que la onda expansiva alcanzó los 15 kilómetros.

En Virrey del Pino, donde diferentes vecinos reportaron que el cielo se puso blanco a partir de la nube tóxica, el Municipio de La Matanza emitió comunicado en el que recomendó "no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas". Luego, subrayó que se debe seguir "únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". "Ante cualquier síntoma o emergencia, comunicate al 107", cerró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 70 dotaciones de bomberos y hay al menos 20 heridos

El ministerio de Salud bonaerense afirmó que dieron a todas las personas de alta.

"Fuera de peligro", el informe médico de la provincia de Buenos Aires tras el incendio en Ezeiza

play

Ezeiza: Defensa Civil aclaró que "el incendio no está sofocado sino contenido"

Así se observó desde el aire.

Video: así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución. 

Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico

play

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

Rating Cero

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

últimas noticias

De Vido cumple una condena de cuatro años.

La mujer de De Vido advirtió sobre las malas condiciones en la cárcel de Ezeiza: "No accede a su medicación"

Hace 15 minutos
Un caso que sorprendió a todos.

Creía que el dolor de espalda era por ejercicio pero un diagnóstico lo cambió todo: qué se reveló

Hace 34 minutos
La empresa donde comenzaron las llamas es Logischem. 

Ezeiza: confirmaron dónde se originó el incendio y a cuántas fábricas alcanzó

Hace 1 hora
play

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 70 dotaciones de bomberos y hay al menos 20 heridos

Hace 1 hora
Paredes marca tendencia con sus looks. 

Leandro Paredes, a tono con la moda: el detalle de lujo en sus jeans que es tendencia

Hace 1 hora