Incendio en Ezeiza: las imágenes del día después desde el drone de C5N Una densa columna de humo está presente en la localidad bonaerense, luego del impresionante estallido que se produjo en las últimas horas del viernes. Por







Las imágenes desde el drone.

El inmenso incendio en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, ubicado en el partido de Ezeiza, se originó el viernes por la noche luego de una impresionante explosión. El estallido provocó un gran temor en los vecinos de la localidad bonaerense, ya que la onda expansivo provocó la rotura de vidrios en las casas y empresas cercanas.

A más de 11 horas del inicio del siniestro, C5N se encuentra en el lugar y desplegó una amplia cobertura en la zona afectada. A través de un drone, puede observarse el día después del impresionante incendio y la inmensa nube de humo que se ubica sobre el partido de Ezeiza.

El incidente se habría originado en una empresa química pasadas las 21. De inmediato, la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas cercanas. Durante la madrugada trabajaron más de 30 dotaciones de bomberos que llegaron desde diferentes lugares del territorio bonaerense. Además, se hizo presente personal de Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas ezeiza incendio A partir de la impactante explosión en la fábrica de productos químicos en el Polo Industrial de Ezeiza, los municipios bonaerenses aledaños emitieron diferentes comunicados para alertar a sus vecinos y recomendarles que no salgan de sus casas para evitar complicaciones de salud por la nube tóxica producida por el incidente, ya que la onda expansiva alcanzó los 15 kilómetros.

En Virrey del Pino, donde diferentes vecinos reportaron que el cielo se puso blanco a partir de la nube tóxica, el Municipio de La Matanza emitió comunicado en el que recomendó "no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas". Luego, subrayó que se debe seguir "únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". "Ante cualquier síntoma o emergencia, comunicate al 107", cerró.