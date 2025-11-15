Video: así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión Un pasajero grabó el momento en el que se produjo el estallido en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini. Por







Así se observó desde el aire.

La impresionante explosión que se produjo el viernes por la noche en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, generó estupor en los vecinos de la localidad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, también se observó a una gran altura: en las últimas horas se difundió un video que muestra el momento del estallido desde un avión.

Durante las horas de la madrugada, un usuario de la red social X publicó el material audiovisual y rápidamente se viralizó. Durante los dos minutos de extensión se observan las llamas y luego la detonación que se produce en el lugar, donde se ubican los galpones de las empresas.

El incidente se habría originado en una empresa química pasadas las 21. De inmediato, la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas cercanas. Durante la madrugada trabajaron más de 30 dotaciones de bomberos que llegaron desde diferentes lugares del territorio bonaerense. Además, se hizo presente personal de Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Embed Hasta parece un misilazo



Así se vio la explosión de #Ezeiza desde un avión en Buenos Aires, #Argentina pic.twitter.com/WYuH9yPhwU — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) November 15, 2025 Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas A partir de la impactante explosión en la fábrica de productos químicos en el Polo Industrial de Ezeiza, los municipios bonaerenses aledaños emitieron diferentes comunicados para alertar a sus vecinos y recomendarles que no salgan de sus casas para evitar complicaciones de salud por la nube tóxica producida por el incidente, ya que la onda expansiva alcanzó los 15 kilómetros.

En Virrey del Pino, donde diferentes vecinos reportaron que el cielo se puso blanco a partir de la nube tóxica, el Municipio de La Matanza emitió comunicado en el que recomendó "no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas". Luego, subrayó que se debe seguir "únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". "Ante cualquier síntoma o emergencia, comunicate al 107", cerró.