Video: así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión

Un pasajero grabó el momento en el que se produjo el estallido en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini.

Así se observó desde el aire.

Así se observó desde el aire.

La impresionante explosión que se produjo el viernes por la noche en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, generó estupor en los vecinos de la localidad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, también se observó a una gran altura: en las últimas horas se difundió un video que muestra el momento del estallido desde un avión.

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 70 dotaciones de bomberos para contener el fuego y hay al menos 20 heridos

Durante las horas de la madrugada, un usuario de la red social X publicó el material audiovisual y rápidamente se viralizó. Durante los dos minutos de extensión se observan las llamas y luego la detonación que se produce en el lugar, donde se ubican los galpones de las empresas.

El incidente se habría originado en una empresa química pasadas las 21. De inmediato, la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas cercanas. Durante la madrugada trabajaron más de 30 dotaciones de bomberos que llegaron desde diferentes lugares del territorio bonaerense. Además, se hizo presente personal de Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

A partir de la impactante explosión en la fábrica de productos químicos en el Polo Industrial de Ezeiza, los municipios bonaerenses aledaños emitieron diferentes comunicados para alertar a sus vecinos y recomendarles que no salgan de sus casas para evitar complicaciones de salud por la nube tóxica producida por el incidente, ya que la onda expansiva alcanzó los 15 kilómetros.

En Virrey del Pino, donde diferentes vecinos reportaron que el cielo se puso blanco a partir de la nube tóxica, el Municipio de La Matanza emitió comunicado en el que recomendó "no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas". Luego, subrayó que se debe seguir "únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". "Ante cualquier síntoma o emergencia, comunicate al 107", cerró.

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución. 

Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

Explosión en Ezeiza: hay alerta roja en los hospitales de la zona y hay evacuados

Explosión en Ezeiza: "Es todo muy confuso. Explotaron los vidrios", describió el intendente Gastón Granados

Se dictó el Código Rojo en el distrito de Ezeiza.

Así fue el momento de la explosión de la fábrica en Ezeiza

