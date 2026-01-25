25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Qué autos no deberán hacer la VTV en 2026

La exención no elimina la obligación general. Mantener la documentación al día evita multas y problemas legales al circular.

Por
La VTV es un control obligatorio que se realiza una vez por año.

La VTV es un control obligatorio que se realiza una vez por año.

  • Algunos vehículos quedarán exceptuados de realizar la verificación técnica durante 2026 según su antigüedad y uso.
  • La exención alcanza tanto a autos nuevos como a motos dentro de plazos específicos desde el patentamiento.
  • La VTV sigue siendo obligatoria para la mayoría de los conductores y es clave para evitar sanciones.
  • Existen requisitos documentales y condiciones económicas que determinan quiénes deben hacer el trámite.

Si se tiene alguno de estos autos, en 2026 no será necesario realizar la Verificación Técnica Vehicular, siempre que se cumplan ciertos criterios establecidos por la normativa vigente. La medida alcanza a un grupo puntual de vehículos y responde a parámetros vinculados con la antigüedad y el kilometraje recorrido.

La constructora fantasma fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.
Te puede interesar:

Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

La VTV es un control obligatorio que se realiza una vez por año y tiene como objetivo constatar que los autos y motos estén en condiciones adecuadas para circular. Durante la revisión se evalúa el estado general del vehículo y se detectan posibles fallas que puedan representar un riesgo vial.

Aunque la exigencia continúa para la mayoría del parque automotor, las excepciones vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecen un alivio para quienes cuentan con unidades nuevas o de escaso uso, siempre dentro de los límites fijados por la reglamentación.

Mecánico

Qué autos no deberán hacer la VTV en 2026

Según lo dispuesto por el Gobierno porteño, los vehículos cero kilómetro estarán exentos de realizar la VTV hasta cumplir tres años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta condición busca contemplar a los autos con menor desgaste mecánico.

En el caso de las motos nuevas, la excepción aplica durante el primer año desde su inscripción inicial. Cumplido ese plazo, deberán incorporarse al esquema habitual de verificación anual para poder circular sin inconvenientes.

VTV 2025.webp

Cuáles son los requisitos para hacer la VTV

Para quienes sí deban realizar el trámite, es obligatorio solicitar turno previo a través del sitio oficial y presentarse con la documentación correspondiente. Entre los requisitos se incluyen el DNI vigente, la licencia de conducir habilitada y el comprobante de seguro al día.

También se debe presentar la cédula del vehículo, el título de propiedad y el comprobante de pago del turno. En el caso de autos que funcionen con GNC, es necesario contar con la oblea actualizada y cumplir con la normativa específica. Si durante la revisión se detectan fallas, el titular contará con un plazo para realizar las reparaciones y volver a verificar sin costo adicional dentro del período establecido.

Noticias relacionadas

El hecho se produjo en Punta del Este.
play

Rescataron a una familia argentina que volcó con una lancha en Punta del Este

play

Doce horas a la deriva en el mar: el turista argentino rescatado en Punta del Este contó su increíble aventura

El guardavidas filmó la secuencia y se lo escucha relatar el momento. 8:10, bardeando ya 

Indignación en el mar: denunciaron a un guardavidas por no rescatar a un kayakista en peligro

Tres delincuentes entraron a una casa en Saavedra y atacaron a un matrimonio de jubilados mientra dormía.

Entradera salvaje: buscan a Gala, la gata del jubilado asesinado en Saavedra

El hecho se produjo a metros del estadio de Boca.

Se incendió un restaurante frente al estadio de Boca: hubo al menos 5 personas asistidas

Los médicos le hicieron maniobras de reanimación al niño, pero no pudieron salvarlo

Tragedia durante una cena: un nene de 2 años murió atragantado con la comida

Rating Cero

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

Desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en 75 países.
play

La miniserie que está en Netflix y desconcierta a todos con su final

Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.
play

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

últimas noticias

Alex Pretti tenía 37 años.

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

Hace 24 minutos
Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Hace 38 minutos
Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

Hace 42 minutos
Podrían ser más los presos políticos liberados.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos, mientras crece la preocupación por los argentinos detenidos

Hace 45 minutos
play
Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Hace 1 hora