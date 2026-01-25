Qué autos no deberán hacer la VTV en 2026 La exención no elimina la obligación general. Mantener la documentación al día evita multas y problemas legales al circular. Por + Seguir en







La VTV es un control obligatorio que se realiza una vez por año.

Algunos vehículos quedarán exceptuados de realizar la verificación técnica durante 2026 según su antigüedad y uso.

La exención alcanza tanto a autos nuevos como a motos dentro de plazos específicos desde el patentamiento.

La VTV sigue siendo obligatoria para la mayoría de los conductores y es clave para evitar sanciones.

Existen requisitos documentales y condiciones económicas que determinan quiénes deben hacer el trámite. Si se tiene alguno de estos autos, en 2026 no será necesario realizar la Verificación Técnica Vehicular, siempre que se cumplan ciertos criterios establecidos por la normativa vigente. La medida alcanza a un grupo puntual de vehículos y responde a parámetros vinculados con la antigüedad y el kilometraje recorrido.

La VTV es un control obligatorio que se realiza una vez por año y tiene como objetivo constatar que los autos y motos estén en condiciones adecuadas para circular. Durante la revisión se evalúa el estado general del vehículo y se detectan posibles fallas que puedan representar un riesgo vial.

Aunque la exigencia continúa para la mayoría del parque automotor, las excepciones vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecen un alivio para quienes cuentan con unidades nuevas o de escaso uso, siempre dentro de los límites fijados por la reglamentación.

Mecánico Freepik Qué autos no deberán hacer la VTV en 2026 Según lo dispuesto por el Gobierno porteño, los vehículos cero kilómetro estarán exentos de realizar la VTV hasta cumplir tres años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta condición busca contemplar a los autos con menor desgaste mecánico.

En el caso de las motos nuevas, la excepción aplica durante el primer año desde su inscripción inicial. Cumplido ese plazo, deberán incorporarse al esquema habitual de verificación anual para poder circular sin inconvenientes.