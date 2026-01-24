Qué pasa si no actualizo la VTV y cuánto cuesta en enero 2026

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a aumentar durante enero de 2026, por lo que significa un impacto importante para cada conductor.
El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante resolución, y responde al último acuerdo paritario entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).
Circular sin la VTV vigente es una falta grave según la normativa provincial (Decreto 532/09 y Ley Nacional de Tránsito).
Todas las tarifas aumentaron un 21,8% en comparación con los valores anteriores. Estos incluyen IVA y aplican para la renovación o verificación periódica
Vale destacar que es un documento obligatorio que todos los autos y motos deben tener para transitar por la vía pública. De esta manera, las autoridades chequean el correcto funcionamiento de los vehículos y así evitan cualquier accidente.
El ajuste se vincula directamente a la evolución salarial del personal de las plantas verificadoras (representa el 7% del salario de un operario categoría 1). Este es el último aumento tras los ajustes escalonados de 2024 y julio 2025.
Qué sucede si no hacés la VTV
Circular sin la VTV vigente es una falta grave según la normativa provincial (Decreto 532/09 y Ley Nacional de Tránsito). Las sanciones son severas y pueden incluir:
Multa económica: entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF). En enero 2026, esto equivale aproximadamente a $542.100 hasta $1.807.000, dependiendo de la gravedad, antecedentes y el valor actual de la UF (que se actualiza bimestralmente según el precio de la nafta).
Retención del vehículo: en muchos controles, el auto puede ser secuestrado hasta regularizar la situación, con costos adicionales de grúa y depósito a cargo del propietario.
Retención de la licencia de conducir: posible quita de puntos y entrega de permiso provisorio (hasta 30 días en casos graves).
Otras consecuencias: en caso de accidente, las aseguradoras pueden rechazar la cobertura si se comprueba que la VTV estaba vencida. Además, suma complicaciones en controles rutinarios o al pasar la verificación posterior.
Cuál es el costo de la VTV en enero 2026
Motos: $ 38.801
Vehículos particulares hasta 2.500 kg (autos, camionetas livianas): $ 97.057,65
Vehículos de más de 2.500 kg (camiones, utilitarios pesados): $ 174.604
Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.201
Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.302.