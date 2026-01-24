Qué pasa si no actualizo la VTV y cuánto cuesta en enero 2026

24 de enero de 2026 Inicio
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a aumentar durante enero de 2026, por lo que significa un impacto importante a cada conductor.

  • El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante resolución, y responde al último acuerdo paritario entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).
  • Circular sin la VTV vigente es una falta grave según la normativa provincial (Decreto 532/09 y Ley Nacional de Tránsito).
  • Todas las tarifas aumentaron un 21,8% en comparación con los valores anteriores. Estos incluyen IVA y aplican para la renovación o verificación periódica

Vale destacar que es un documento obligatorio que todos los autos y motos deben tener para transitar por la vía pública. De esta manera, las autoridades chequean el correcto funcionamiento de los vehículos y así evitan cualquier accidente.

El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante resolución, y responde al último acuerdo paritario entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).

El ajuste se vincula directamente a la evolución salarial del personal de las plantas verificadoras (representa el 7% del salario de un operario categoría 1). Este es el último aumento tras los ajustes escalonados de 2024 y julio 2025.

Qué sucede si no hacés la VTV

Circular sin la VTV vigente es una falta grave según la normativa provincial (Decreto 532/09 y Ley Nacional de Tránsito). Las sanciones son severas y pueden incluir:

  • Multa económica: entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF). En enero 2026, esto equivale aproximadamente a $542.100 hasta $1.807.000, dependiendo de la gravedad, antecedentes y el valor actual de la UF (que se actualiza bimestralmente según el precio de la nafta).
  • Retención del vehículo: en muchos controles, el auto puede ser secuestrado hasta regularizar la situación, con costos adicionales de grúa y depósito a cargo del propietario.
  • Retención de la licencia de conducir: posible quita de puntos y entrega de permiso provisorio (hasta 30 días en casos graves).
  • Otras consecuencias: en caso de accidente, las aseguradoras pueden rechazar la cobertura si se comprueba que la VTV estaba vencida. Además, suma complicaciones en controles rutinarios o al pasar la verificación posterior.
Cuál es el costo de la VTV en enero 2026

Todas las tarifas aumentaron un 21,8% en comparación con los valores anteriores. Estos incluyen IVA y aplican para la renovación o verificación periódica:

  • Motos: $ 38.801
  • Vehículos particulares hasta 2.500 kg (autos, camionetas livianas): $ 97.057,65
  • Vehículos de más de 2.500 kg (camiones, utilitarios pesados): $ 174.604
  • Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.201
  • Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.302.
