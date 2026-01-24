Qué pasa si no actualizo la VTV y cuánto cuesta en enero 2026 La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a aumentar durante enero de 2026, por lo que significa un impacto importante a cada conductor. Por + Seguir en







Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a aumentar durante enero de 2026, por lo que significa un impacto importante para cada conductor.

El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante resolución, y responde al último acuerdo paritario entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).

Circular sin la VTV vigente es una falta grave según la normativa provincial (Decreto 532/09 y Ley Nacional de Tránsito).

Todas las tarifas aumentaron un 21,8% en comparación con los valores anteriores. Estos incluyen IVA y aplican para la renovación o verificación periódica La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a aumentar durante enero de 2026, por lo que significa un impacto importante para cada conductor. De esta manera, el monto rozará los $100.000 al hacer el trámite.

Vale destacar que es un documento obligatorio que todos los autos y motos deben tener para transitar por la vía pública. De esta manera, las autoridades chequean el correcto funcionamiento de los vehículos y así evitan cualquier accidente.

El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante resolución, y responde al último acuerdo paritario entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).

El ajuste se vincula directamente a la evolución salarial del personal de las plantas verificadoras (representa el 7% del salario de un operario categoría 1). Este es el último aumento tras los ajustes escalonados de 2024 y julio 2025.

Qué sucede si no hacés la VTV Circular sin la VTV vigente es una falta grave según la normativa provincial (Decreto 532/09 y Ley Nacional de Tránsito). Las sanciones son severas y pueden incluir: