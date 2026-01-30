30 de enero de 2026 Inicio
¿Nueva tradición? Esta es la nueva moda de las parrillas que no necesitan ni leña ni carbón

Las parrillas de pellets se están imponiendo y surge el debate en las mesas argentinas sobre la mística del asado.

El avance tecnológico y la era del asado instantáneo con la irrupción de equipos eléctricos a gas y de pellets está modificando las costumbres y las reglas del juego. 

El avance tecnológico y la era del asado instantáneo con la irrupción de equipos eléctricos a gas y de pellets está modificando las costumbres y las reglas del juego. 

  • El asado es un clásico en Argentina y un ritual de cada domingo. Sin embargo, lo que siempre fue un escenario de leña, cenizas o carbón está cambiando en el último tiempo.
  • El avance tecnológico y la era del asado instantáneo con la irrupción de equipos eléctricos a gas y de pellets está modificando las costumbres y las reglas del juego.
  • Los que defienden esto señalan que a diferencia de la brasa tradicional, las parrillas eléctricas permiten tener un control absoluto sobre la temperatura garantizando de esa manera cocciones uniformes.
  • La revolución tiene como protagonistas a las parrillas de pellets que usan cilindros de madera comprimida que las ubica como una de las alternativas más sustentables.

Sin dudas que el asado es un clásico en Argentina y un ritual de cada domingo. Sin embargo, lo que siempre fue un escenario de leña, cenizas o carbón está cambiando en el último tiempo. Las nuevas generaciones de parrilleros priorizan la eficiencia sobre la tradición.

El avance tecnológico y la era del asado instantáneo con la irrupción de equipos eléctricos a gas y de pellets está modificando las costumbres y las reglas del juego. No se trata solo de cocina, sino de cómo el proceso se adapta al ritmo de vida actual, en especial en zonas urbanas y en departamentos con terrazas.

Las parrillas de pellets se están imponiendo y surge el debate en las mesas argentinas sobre la mística del asado.

Como es el truco para prender el fuego del asado sin leña ni carbón

Los que defienden esto señalan que a diferencia de la brasa tradicional, las parrillas eléctricas permiten tener un control absoluto sobre la temperatura garantizando de esa manera cocciones uniformes. Además, son la solución para terminar con el humo en departamentos o barrios cerrados con normativas estrictas.

Por otro lado, priorizan la inmediatez porque encender el fuego y tener brasas puede demorar más de media hora, mientras que estos aparatos están operativos en menos de cinco minutos.

La revolución tiene como protagonistas a las parrillas de pellets que usan cilindros de madera comprimida que las ubica como una de las alternativas más sustentables. Al quemar madera real logran rescatar el aroma ahumado que los amantes del asado reclaman.

Sin embargo, esta tendencia ha generado un debate sobre la mística del asado. Los más conservadores prefieren la leña y el carbón vegetal, mientras que la tendencia de este 2026 señalan que esta tecnología no elimina el ritual sino que lo democratiza.

