Qué autos no deberán pagar la VTV en febrero 2026 y de qué manera podés revisarlo

El procedimiento, los tiempos de vigencia y las exenciones cambian de acuerdo con la jurisdicción, por lo que es fundamental informarse sobre los requisitos específicos de cada distrito.

Por
Un grupo de autos estarán exentos de la VTV en 2026.

  • La VTV es obligatoria y apunta a garantizar la seguridad vial.
  • Las condiciones del trámite varían según la jurisdicción.
  • Algunos grupos acceden a la VTV sin costo, pero deben realizarla.
  • Se exige documentación vigente y el vehículo en buen estado.

Mantener un vehículo en buen estado no es solo una cuestión de cuidado personal, sino una obligación legal orientada a preservar la seguridad vial. En Argentina, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) funciona como una herramienta clave de control preventivo, pensada para identificar fallas mecánicas graves antes de que representen un peligro en la vía pública. A través de la revisión de componentes esenciales como frenos, dirección y suspensión, este sistema apunta a disminuir los riesgos de accidentes en calles, rutas y autopistas.

Qué debés saber sobre la VTV y los asientos.
La exigencia de realizar la VTV forma parte de una política pública destinada a unificar criterios sobre el estado del parque automotor y proteger a todos los actores del tránsito. No obstante, el procedimiento no es idéntico en todo el país: los plazos, condiciones y excepciones varían según la jurisdicción en la que esté registrado el vehículo. De este modo, las normas que rigen en la Ciudad de Buenos Aires pueden no coincidir con las aplicables en otras provincias.

Frente a este escenario, es imprescindible que cada conductor conozca en detalle las disposiciones vigentes en su distrito para evitar infracciones y circular de manera regular. Tener la VTV al día no solo previene sanciones económicas, sino que también brinda la tranquilidad de saber que el vehículo cumple con los estándares de seguridad necesarios. En definitiva, realizar este control es una forma concreta de asumir un compromiso activo con la seguridad vial y el bienestar colectivo.

Cuáles son los autos que no pagan la VTV en febrero 2026

vtv
Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Dentro de la normativa vigente de la Verificación Técnica Vehicular se contempla un régimen de exención del pago destinado a determinados grupos, sin que ello implique quedar exceptuados de realizar la inspección obligatoria. Este beneficio alcanza a jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y cuyos vehículos no estén alcanzados por el impuesto de radicación. También incluye a las personas con discapacidad, quienes pueden acceder a la VTV sin costo, independientemente de que el automóvil posea o no adaptaciones específicas.

La aplicación de esta gratuidad se encuentra sujeta a controles precisos para asegurar un uso correcto del beneficio. En aquellos casos en los que el titular sea propietario de más de un vehículo, la exención solo se otorga para una única unidad. Con este criterio, el sistema busca acompañar a los sectores con menor capacidad económica sin descuidar el objetivo central del trámite: garantizar que todos los vehículos que circulan cumplan con los estándares mínimos de seguridad.

Qué requisitos tiene la VTV

Para cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), es indispensable contar con una serie de documentos que acrediten tanto la identidad del conductor como la legalidad del vehículo. Al momento de presentarse en la planta verificadora, se debe exhibir el DNI vigente, la licencia de conducir al día y el comprobante del seguro con cobertura activa. En cuanto al rodado, es obligatorio presentar la Cédula Verde (o Cédula Azul si quien asiste no es el titular) y, únicamente en la primera verificación, el Título de Propiedad del automotor. Además, aquellos vehículos que funcionan con GNC deben contar con la oblea y la tarjeta de capacitación correspondientes y vigentes.

VTV

Más allá de lo administrativo, el éxito de la inspección depende del estado mecánico y los elementos de seguridad del automóvil. Durante el proceso, los técnicos evalúan sistemas críticos como los frenos, la suspensión, la dirección y la emisión de gases, además del correcto funcionamiento de todas las luces y la bocina. Un punto que suele generar rechazos evitables es la falta de los elementos de emergencia obligatorios: el vehículo debe contar con un matafuegos vigente y al alcance del conductor, así como el juego de balizas portátiles. Revisar que los neumáticos tengan la profundidad de dibujo reglamentaria y que no existan rajaduras en el parabrisas son pasos previos recomendables para asegurar un resultado apto.

Cuál es el costo de la VTV en febrero 2026

Provincia de Buenos Aires (PBA)

  • Vehículos particulares de hasta 2.500 kg: $97.057,65
  • Motos: $38.801
  • Unidades que superan los 2.500 kg: $174.604

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

  • Automóviles de hasta 2.500 kg: $63.453,61
  • Motovehículos: $23.858,78

