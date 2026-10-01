1 de octubre de 2026 Inicio
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Tigre: detuvieron al femicida de Aixa, la joven de 20 años asesinada

El sospechoso se escondía en la casa de su abuela, a pocas cuadras de donde apareció muerta su expareja. La fiscal del caso confirmó que se trató de un allanamiento de urgencia, realizado tras ubicar el domicilio mediante telecomunicaciones.

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Alejandro Sofía tenía antecedentes penales y denuncias por violencia de género. 

Alejandro Sofía, acusado por el femicidio de Mili Aixa Dana, de 20 años, fue encontrado por la Policía de Tigre tras permanecer escondido en la casa de un familiar. Luego de un fuerte rastrillaje en la zona, los efectivos montaron un cordón alrededor de la vivienda, ubicada en la calle Chaco al 600, a cuatro cuadras del lugar donde apareció muerta la joven. Allí se escondía el sospechoso, señalado por vecinos en reiteradas oportunidades.

El femicida de Aixa había estado preso seis meses y fue liberado hacía dos meses.
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La fiscal Mariela Mioso confirmó que se trató de un allanamiento de urgencia realizado gracias a datos obtenidos por telecomunicaciones. El operativo se dio en medio de corridas y tensión en el barrio, donde los vecinos arrojaron piedras contra la vivienda de la abuela del hombre, apuntada desde temprano como el refugio del presunto femicida.

Según relataron los vecinos, la indignación se desató ya que era de público conocimiento de que Alejandro Sofía se refugiaba en la casa de su abuela tras cometer ilícitos y que "así como entraba, salía". "Era evitable", lamentó uno de los vecinos, que vive al lado de la casa donde ocurrió el crimen.

La detención ocurrió en paralelo al velatorio de Aixa, que comenzó este jueves a las 19, donde sus familiares pidieron calma y justicia. Sin embargo, el enojo vecinal apuntó contra la fiscalía, al considerar que todos sabían dónde se escondía Sofía y que siempre estuvo protegido. Algunos vecinos aseguraron que también se ocultó en un campo cercano, pero la mayoría coincidió en que permanecía en la casa de su abuela.

La víctima, Mili Aixa Dana, fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre al 800, en Dique de Luján, y el médico de Policía certificó su fallecimiento.

Fuentes policiales confirmaron que la joven sufría violencia de género por parte de su expareja, quien ya había sido detenido en diciembre de 2025 por lesiones leves y amenazas coactivas contra ella. El acusado recuperó la libertad en julio de este año y, tras el hallazgo del cuerpo de Aixa, quedó bajo investigación de la UFI de Género de Tigre. Peritajes, testimonios y diligencias de campo permitieron establecer que Sofía sería el autor material del femicidio. Finalmente, tras un operativo en la zona descampada de Tigre, efectivos de la DDI lograron detenerlo este jueves.

Femicidio en Tigre

El padre de Aixa Dana la encontró en su casa ahorcada, desnuda de la cintura para abajo y sin signos vitales este miércoles en Tigre. El hombre intentó reanimarla, pero no tuvo éxito y radicó una denuncia por femicidio contra el exnovio de su hija, Alejandro Daniel Sofía, de 26 años.

Si bien al principio se sospechó de un suicidio, la Justicia estableció que la escena pudo haber sido armada para encubrir un crimen. Dana había denunciado a Sofía por lesiones leves y amenazas coactivas en 2025 y estuvo preso en el marco de esa causa hasta el 16 de julio de 2026. Durante la madrugada del miércoles, de acuerdo a la reconstrucción judicial a la que accedió Infobae, el investigado por femicidio compartió un video en WhatsApp donde afirmaba su intención de quitarse la vida porque había "mandado una cagada".

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