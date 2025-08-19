19 de agosto de 2025 Inicio
Impresionante choque en Av. Cantilo: un camionero se quedó dormido, chocó contra el guardarraíl y se salvó de milagro

El siniestro ocurrió a la altura de Ciudad Universitaria, sentido a provincia. El conductor salió por sus propios medios y fue atendido por el SAME.

Por el impacto del camión en Av. Cantilo

Por el impacto del camión en Av. Cantilo, hay una importante demora en el tránsito

Un impresionante choque de un camión en avenida Cantilo, altura Ciudad Universitaria, en Núñez, generó un gran caos en el tránsito en la mano sentido a provincia.

El momento en el que el tren Sarmiento embistió a un taxi en Flores

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes cuando el personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar para resguardar la zona y encauzar el tránsito tras un llamado al 911.

Según los primeros reportes, el conductor se quedó dormido e impactó contra el guardarraíl en la banquina: la cabina del camión quedó completamente destruida. Pese al impresionante choque, fuentes policiales indicaron que el chofer logró salir por sus propios medios.

El hombre de 57 años resultó solo con heridas leves, fue atendido por el SAME y, posteriormente, fue trasladado al Hospital Pirovano. Producto de este operativo hay reducción de calzada con solo dos carriles habilitados, generando un lento avance en el tránsito y largas filas desde la Autopista Illia.

