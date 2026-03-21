Atención conductores: cierran una importante autopista durante el fin de semana largo Por un operativo que incluye el montaje de puentes, se verán afectados tanto a automovilistas como el servicio de transporte público. Por + Seguir en







Corte total en una importante autopista de la Ciudad.

La autopista Dellepiane estará cortada desde las 23:30 de este viernes hasta las 5 del miércoles. Se instalarán nuevos puentes vehiculares, peatonales y ferroviarios a la altura de la calle Río Negro. El ramal Sáenz-González Catán del Belgrano Sur tendrá servicio limitado el sábado 21 y domingo 22. Solo se podrá ingresar a la autopista por las subidas de Av. Argentina y Av. Escalada hacia la AU 25 de Mayo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que una de las principales vías de acceso y egreso de la Capital Federal permanecerá totalmente cerrada al tránsito durante los próximos días. Esta medida, que afectará a miles de usuarios, se debe a un importante avance en las obras de infraestructura que buscan transformar la movilidad en la zona sur y mejorar la conectividad entre los barrios linderos a la traza.

La interrupción total de la autopista Dellepiane comenzará a partir de la medianoche de este viernes y se extenderá hasta el próximo miércoles a las 5 de la mañana. Durante este periodo, equipos técnicos trabajarán en la instalación de un nuevo cruce vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro.

Además del cruce vecinal, el operativo incluye el montaje de un paso ferroviario fundamental para la extensión del tren Belgrano Sur. Debido a la complejidad de las maniobras y al uso de maquinaria pesada, las autoridades diseñaron y difundieron un esquema de desvíos obligatorios para vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros. Asimismo, advirtieron que los tiempos de viaje podrían verse seriamente afectados durante el fin de semana largo.

Cómo será el cierre de la autopista Dellepiane mapa cortes autopista Dellepiane Los trabajos impactarán de lleno en la circulación desde las 23:30 del viernes hasta la madrugada del miércoles. Como consecuencia directa, el tren Belgrano Sur (ramal Sáenz-González Catán) funcionará de forma limitada este sábado 21 y domingo 22 de marzo, prestando servicio únicamente entre Villa Madero y González Catán, sin llegar a la estación Dr. Sáenz.

Para quienes deban circular en auto, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) informó que solo se podrá acceder a la autopista mediante las subidas de Av. Argentina o Av. Escalada para conectar con la AU 25 de Mayo. Como alternativas, se recomienda utilizar las avenidas General Paz, Perito Moreno, 27 de Febrero, Roca o Independencia; mientras que los vehículos pesados deberán optar por la AU7 Cámpora.

Estas intervenciones forman parte del Master Plan de renovación, que busca transformar a la Dellepiane en una "Autopista Parque". El proyecto no solo contempla el nuevo puente de la calle Río Negro —que reemplaza a una estructura retirada en diciembre por quedar obsoleta— sino que apunta a beneficiar a 200 mil automovilistas diarios y a mejorar la calidad de vida de 63 mil vecinos, según datos oficiales. La transformación incluye un corredor central exclusivo para colectivos de doble mano con seis paradores, la extensión de las colectoras Norte y Sur, y la creación de un parque lineal de 4 kilómetros con áreas deportivas y bicisendas. Asimismo, el plan integra una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez con 2.700 metros de nuevos conductos para evitar inundaciones en la zona.