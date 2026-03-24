24 de marzo de 2026 Inicio
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Atención conductores: abrieron la autopista Dellepiane en ambos sentidos

Después de tres días, terminó el operativo en el que se colocaron dos nuevos puentes, que permiten conectar AU 25 de Mayo con Av. General Paz y Riccheri.

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Atención conductores: abrieron la autopista Dellepiane en ambos sentidos
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El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura y la empresa AUSA, quienes instalaron un puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que cruza la autopista, uniendo ambos lados de la Dellepiane.

A su vez, durante el fin de semana largo también avanzaron con el montaje de un nuevo puente ferroviario para el tren Belgrano Sur, sobre la colectora norte de la autopista.

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Estas intervenciones forman parte del Master Plan de renovación, que busca transformar a la Dellepiane en una "Autopista Parque". El proyecto no solo contempla el nuevo puente de la calle Río Negro -que reemplaza a una estructura retirada en diciembre por quedar obsoleta- sino que apunta a beneficiar a 200 mil automovilistas diarios y a mejorar la calidad de vida de 63 mil vecinos, según datos oficiales.

La transformación incluye un corredor central exclusivo para colectivos de doble mano con seis paradores, la extensión de las colectoras Norte y Sur, y la creación de un parque lineal de 4 kilómetros con áreas deportivas y bicisendas. Asimismo, el plan integra una obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez con 2.700 metros de nuevos conductos para evitar inundaciones en la zona.

Cómo fue el cierre de la autopista Dellepiane

Los trabajos impactaron de lleno en la circulación desde las 23:30 del viernes hasta la madrugada del miércoles. Como consecuencia directa, el tren Belgrano Sur (ramal Sáenz-González Catán) que funcionó de forma limitada este sábado 21 y domingo 22 de marzo, prestando servicio únicamente entre Villa Madero y González Catán, sin llegar a la estación Dr. Sáenz.

mapa cortes autopista Dellepiane

Para quienes deban circular en auto, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) informó que solo se podía acceder a la autopista mediante las subidas de Av. Argentina o Av. Escalada para conectar con la AU 25 de Mayo. Como alternativas, los conductores tuvieron que utilizar las avenidas General Paz, Perito Moreno, 27 de Febrero, Roca o Independencia; mientras que los vehículos pesados opysto por la AU7 Cámpora.

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