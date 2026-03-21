21 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA el lunes 23 y martes 24 de marzo 2026

Ante el fin de semana extra largo por el Día de la Memoria, el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirá cambios en su cronograma habitual. Los horarios y frecuencias de cada servicio.

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Desvíos y frecuencia reducida para el transporte en la CIudad durante el feriado. 

Desvíos y frecuencia reducida para el transporte en la CIudad durante el feriado. 

  • Se confirmó un cronograma especial de transporte para el lunes 23 y martes 24 de marzo de 2026.
  • El esquema de servicios será similar al de un día domingo, con cambios operativos por las movilizaciones previstas hacia Plaza de Mayo y el centro porteño.
  • Las líneas de colectivo del AMBA funcionarán con intervalos más amplios siguiendo el esquema de feriado.
  • El servicio de subte comenzará a las 8 horas y las últimas formaciones saldrán de las cabeceras entre las 21 y las 22:50, según el ramal.

La llegada del feriado nacional inamovible del martes 24 de marzo, sumado al día no laborable con fines turísticos del lunes 23, modifica la dinámica de traslado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Al cumplirse 50 años del último Golpe de Estado, se espera además una gran afluencia de personas movilizándose hacia Plaza de Mayo y otros puntos de concentración en el centro porteño, lo que impactará directamente en la operatividad de las redes de transporte.

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Debido a esta configuración del calendario, las empresas de transporte y los organismos de control dispusieron esquemas similares a los de un día domingo. Antes de planificar una salida o un paseo durante estos días, es importante saber cómo funcionarán los colectivos, trenes y las seis líneas de subte ambas jornadas.

Colectivos

colectivos 126 nacional

Las unidades que recorren el AMBA circularán bajo el diagrama de domingos y feriados nacionales. Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), esto implica intervalos más prolongados entre cada colectivo, cuya frecuencia dependerá de la decisión de cada empresa de transporte y del ramal específico.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad porteño advirtió sobre posibles desvíos y cortes de calle en el área del microcentro. Las movilizaciones previstas hacia Plaza de Mayo afectarán principalmente el tránsito en las avenidas De Mayo y 9 de Julio, por lo que se recomienda consultar las aplicaciones de movilidad para conocer las paradas temporales de las líneas que transitan por la zona.

Trenes

Trenes Argentinos

Desde Trenes Argentinos confirmaron que las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur funcionarán con cronograma de feriados. Esto se traduce en una cantidad de servicios totales significativamente menor a la de un día hábil y frecuencias más espaciadas que las de los días sábados.

  • Línea Roca: los ramales que parten de Constitución (La Plata, Ezeiza, Glew/Alejandro Korn, Bosques y Quirno Costa) mantendrán horarios de salida distanciados.

  • Línea Mitre y Sarmiento: los servicios que conectan Retiro con Tigre, José León Suárez y Mitre, así como el trayecto Once-Moreno, operarán con esquemas reducidos.

  • Línea San Martín: el tramo Retiro-Pilar/Cabred ajustará su frecuencia con esperas que, según la franja horaria, podrían superar los 30 minutos entre formaciones.

Subtes

Subte D y H extenderá horarios durante esta semana por distintos eventos

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) informó que tanto las líneas A, B, C, D, E y H como el Premetro iniciarán su servicio a las 8 horas. El cierre de las cabeceras se producirá entre las 21 y las 22 horas, respetando el horario histórico para jornadas festivas en la red porteña.

Los últimos servicios programados para cada cabecera son los siguientes:

  • Línea A: San Pedrito (22:08) - Plaza de Mayo (22:36).

  • Línea B: Juan Manuel de Rosas (22:07) - L. N. Alem (22:49).

  • Línea C: Constitución (22:21) - Retiro (22:34).

  • Línea D: Congreso de Tucumán (22:01) - Catedral (22:42).

  • Línea E: Plaza de los Virreyes (21:56) - Retiro (22:40).

  • Línea H: Facultad de Derecho (22:51) - Hospitales (22:15).

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