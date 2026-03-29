29 de marzo de 2026 Inicio
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Cierran autopistas y puentes en la Ciudad: cuáles serán los desvíos de tránsito y hasta cuándo duran

El Gobierno porteño confirmó que el paso de los vehículos será interrumpido en varias vías por obras, por lo que habrá alternativas para la circulación.

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Habrá varios cortes en la Ciudad.

Habrá varios cortes en la Ciudad.

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El Gobierno porteño confirmó que desde este lunes a las 22 hasta el martes a las 6 los vehículos no podrán circular por la Autopista Illia en sentido norte, debido a que el personal de Autopistas Urbanas (AUSA) continuará los trabajos en el Puente Labruna. Además, la Autopista Dellepiane también estará cerrada en dirección a la Provincia, entre este lunes a las 22 y el martes a las 5 por obras en el Puente Río Negro.

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Debido a las interrupciones en el tránsito, los vehículos que usualmente se trasladan sobre la Autopista Illia y la Avenida Cantilo en sentido al norte tendrán que desviarse por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. También se cerrarán los puentes Labruna y Scalabrini Ortíz a la altura de Parque Norte, por lo que se deberá circular hasta el cruce con la Avenida Sarmiento, ya que la bifurcación con Lugones al Aeroparque Jorge Newbery y la Avenida Costanera estará alterada.

En tanto, el Gobierno porteño informó que también se cortará el Paseo del Bajo hacia el norte a la altura de Retiro, por lo que el tránsito pesado deberá circular sobre la Avenida Costanera para sumarse a Cantilo en el ingreso situado después del Puente Labruna.

Autopista Dellepiane
Habrá varios cortes en la Ciudad.

Habrá varios cortes en la Ciudad.

Por otro lado, la Autopista Dellepiane en dirección hacia la Provincia se cortará este lunes a las 22 hasta el martes a las 6, en el marco del plan de obras que comprende un hormigonado. Ante esta situación, los vehículos que circulen en sentido al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tendrán que trasladarse por la Avenida Argentina y después ingresar a Larrazábal-Eva Perón.

En tal sentido, las autopistas Perito Moreno y Riccheri y la Avenida General Paz estarán habilitadas para los que se trasladen por la Autopista 25 de Mayo. Además, se podrá circular por el recorrido de las avenidas Independencia, Alberdi y General Paz.

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