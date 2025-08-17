17 de agosto de 2025 Inicio
Choque múltiple en la Cantilo: seis heridos trasladados con politraumativos

El accidente se produjo en las inmediaciones del Estadio Monumental, a la altura del puente Labruna. No hubo víctimas fatales.

La circulación vehicular en el sector se vio seriamente reducida

Un grave accidente de tránsito protagonizado por tres vehículos ocurrió este domingo a la mañana en la Cantilo, a la altura del Puente Labruna, en Núñez, dejó a seis heridos. El incidente se produjo en la mano que se dirige hacia la Provincia de Buenos Aires.

Le quisieron robar la moto a un policía y se desató un tiroteo: el efectivo mató a un delincuente

Debido al choque múltiple, que se dio cerca de las ocho de la mañana con calzada húmeda y resbaladiza, Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajó en el lugar y trasladó a los heridos, todos adultos, al Hospital Pirovano con politraumatismos.

En la zona, también trabajaron efectivos de los Bomberos, la Policía de la Ciudad y personal de Autopistas para liberar a los ocupantes, ordenar el tránsito y garantizar la seguridad. La circulación vehicular en el sector se vio seriamente reducida, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores circular con máxima precaución.

De acuerdo a los primeros informes, el accidente de tránsito se dio entre un Renault Clio con cuatro hombres a bordo y un Ford Ka conducido por una mujer, quien sería personal de la Policía de la Ciudad.

Todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar por el SAME, que desplegó cuatro ambulancias y una unidad de triage para la clasificación de las víctimas.

Los heridos recibieron atención en el lugar, mientras que un hombre y una mujer, ambos de entre 25 y 30 años, tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

