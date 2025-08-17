Choque múltiple en la Cantilo: seis heridos trasladados con politraumativos El accidente se produjo en las inmediaciones del Estadio Monumental, a la altura del puente Labruna. No hubo víctimas fatales. Por







Un grave accidente de tránsito protagonizado por tres vehículos ocurrió este domingo a la mañana en la Cantilo, a la altura del Puente Labruna, en Núñez, dejó a seis heridos. El incidente se produjo en la mano que se dirige hacia la Provincia de Buenos Aires.

Debido al choque múltiple, que se dio cerca de las ocho de la mañana con calzada húmeda y resbaladiza, Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajó en el lugar y trasladó a los heridos, todos adultos, al Hospital Pirovano con politraumatismos.

En la zona, también trabajaron efectivos de los Bomberos, la Policía de la Ciudad y personal de Autopistas para liberar a los ocupantes, ordenar el tránsito y garantizar la seguridad. La circulación vehicular en el sector se vio seriamente reducida, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores circular con máxima precaución.

De acuerdo a los primeros informes, el accidente de tránsito se dio entre un Renault Clio con cuatro hombres a bordo y un Ford Ka conducido por una mujer, quien sería personal de la Policía de la Ciudad.

Todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar por el SAME, que desplegó cuatro ambulancias y una unidad de triage para la clasificación de las víctimas.

Los heridos recibieron atención en el lugar, mientras que un hombre y una mujer, ambos de entre 25 y 30 años, tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.