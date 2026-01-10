Creyó que el moretón en la uña no era nada pero un detalle le salvó la vida: qué descubrieron La historia muestra cómo una observación a tiempo y una consulta médica oportuna pueden ser determinantes. Por + Seguir en







El caso que sorprendió a toda la comunidad científica británica

Una mujer británica de 32 años, Stacey Boss, confundió durante meses una mancha en la uña con un simple hematoma.

Al principio no le dio importancia, pero el dolor fue aumentando con el paso de las semanas. Finalmente decidió consultar y los estudios revelaron que tenía un melanoma subungueal maligno.

Los médicos debieron extirparle la uña afectada como parte del tratamiento inicial. Luego se comprobó que la enfermedad ya se había extendido al sistema linfático y por ese motivo, tuvo que someterse a quimioterapia.

Stacey destacó la importancia de prestar atención a los cambios en uñas y piel, y de consultar a tiempo para lograr un diagnóstico temprano. Un pequeño cambio en el cuerpo, casi imperceptible, puede convertirse en una señal de alerta que lo cambia todo. Eso fue lo que le ocurrió a Stacey Boss, caso que volvió a poner el foco en la importancia de no subestimar ciertos síntomas cotidianos. Lo que parecía ser apenas un moretón en la uña, algo común y generalmente asociado a un golpe, terminó encendiendo una alarma médica que derivó en estudios más profundos.

Las manchas oscuras bajo las uñas suelen atribuirse a traumatismos, presión del calzado o pequeñas lesiones sin mayor gravedad. Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las marcas son iguales y que existen algunos detalles clave que pueden marcar la diferencia entre un problema menor y una condición seria. Cambios en el color, la forma o la extensión de la mancha pueden ser indicios de que algo no está funcionando como debería.

Tras realizarse estudios médicos, los especialistas le diagnosticaron un melanoma subungueal maligno, un tipo poco frecuente de cáncer que representa menos del 3% de los casos de melanoma. Para frenar la enfermedad, debieron extirparle la uña afectada, pero los exámenes posteriores revelaron que el cáncer ya se había extendido al sistema linfático, por lo que necesitó someterse a quimioterapia.

A partir de su experiencia, Stacey remarcó la importancia de no ignorar las señales de alerta, sobre todo en personas de piel clara o con antecedentes familiares de cáncer de piel. Insistió en que la prevención y la detección temprana son fundamentales para aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento, tanto en el melanoma subungueal como en cualquier otro tipo de cáncer cutáneo.