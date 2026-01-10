Por qué la "receta social" es un factor clave para la longevidad según expertos Las personas con una vida social activa suelen mostrar mayor movilidad, hábitos alimentarios más saludables y una mejor adherencia a los tratamientos médicos. Por + Seguir en







La importancia de la compañía en la vida es un factor clave para la longevidad.

La ciencia de la longevidad señala que los vínculos sociales fortalecen el cerebro y reducen el riesgo de demencia.

El aislamiento social acelera el envejecimiento y representa un factor de riesgo comparable al tabaquismo.

Las redes de apoyo aportan propósito, reducen el estrés y favorecen la salud emocional y cardiovascular.

Una vida social activa mejora hábitos, adherencia a tratamientos y calidad de vida en la vejez. La ciencia de la longevidad demuestra que el ser humano posee una naturaleza profundamente social y que la calidad de sus vínculos influye de manera directa en la esperanza de vida. Especialistas en gerontología sostienen que las interacciones sociales funcionan como un escudo protector para el cerebro, ya que estimulan la reserva cognitiva y retrasan la aparición de patologías como la demencia. En contraste, el aislamiento se considera un factor de riesgo comparable al tabaquismo o al sedentarismo, dado que la soledad no deseada activa procesos inflamatorios, debilita el sistema inmunológico y acelera el envejecimiento biológico.

Desde el enfoque psicológico, la participación en redes sociales sólidas, ya sean familiares, de amistad o comunitarias, aporta un sentido de propósito y pertenencia esencial en la adultez mayor. Tal como plantea el especialista Javier Yanguas, dentro del concepto de nueva longevidad resulta clave atravesar las etapas de mayor edad con proyectos compartidos. Este acompañamiento reduce el impacto del estrés y la ansiedad, variables que elevan los niveles de cortisol y afectan la salud cardiovascular, al tiempo que favorece una actitud activa frente al cuidado personal.

Longevidad huerta Freepik El impacto de los vínculos sociales también se refleja en beneficios físicos concretos. Las personas con una vida social activa suelen mostrar mayor movilidad, hábitos alimentarios más saludables y una mejor adherencia a los tratamientos médicos. En este sentido, la longevidad se mide no solo por la cantidad de años vividos, sino por la calidad de esos años, y el afecto junto con la conexión humana se consolidan como factores clave para que los baby boomers y las generaciones futuras transiten una vejez con plenitud y vitalidad.

Actividad Familiar Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social Pexels Desde el enfoque psicológico, la pertenencia a una red de apoyo, ya sea familiar, de amistades o comunitaria, aporta un sentido de propósito indispensable para transitar la denominada nueva longevidad. Tal como señala Javier Yanguas, en una etapa donde los baby boomers disponen de varias décadas adicionales de vida, el compromiso social permite que la primera fase de la vejez se desarrolle con mayor vitalidad y bienestar. El intercambio entre generaciones y la participación activa en la vida social favorecen el equilibrio emocional y actúan como un factor protector frente al estrés, con efectos positivos sobre la salud cardiovascular.

En las etapas de fragilización y dependencia, el componente social adquiere un rol aún más relevante. Un entorno afectivo sólido favorece la continuidad de los tratamientos médicos y promueve hábitos saludables, como una alimentación más equilibrada y una mayor actividad física. En este sentido, los años ganados a la vida alcanzan un valor pleno cuando se acompañan de vínculos significativos, convirtiendo la longevidad en una experiencia de bienestar compartido y no en un tránsito marcado por el aislamiento.