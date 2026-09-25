Hubo acuerdo entre el Gobierno porteño y el colectivo LGBTIQ+: cuándo será la Marcha del Orgullo Después de varios pedidos para reprogramarla debido a la coincidencia con la visita del papa León XIV, finalmente la movilización mantendrá su fecha original. Por Agregar C5N en









Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ convocaron a la próxima Marcha del Orgullo. Web (imagen optimizada con IA)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones que integran la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo llegaron a un acuerdo que permitirá llevar adelante la movilización en su fecha original del sábado 7 de noviembre y, al mismo tiempo, coordinar el operativo previsto por la llegada de León XIV.

La administración porteña había pedido modificar la fecha justificando que necesitaba disponer de las fuerzas y servicios para recibir a la comitiva que acompañará al Papa, quien estará en Buenos Aires a partir del 8 de noviembre. Como alternativa, había propuesto trasladar la marcha al 21 de noviembre y garantizar la logística necesaria para su realización.

Sin embargo, la Comisión Organizadora rechazó la propuesta y ratificó desde un primer momento la convocatoria para el 7 de noviembre. Incluso, las organizaciones expresaron su postura a través de una carta dirigida al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Finalmente, tras varios días de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo y la movilización se realizará en la fecha prevista originalmente: 7 de noviembre.

"Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización", expresaron desde la organización.

Captura: redes sociales Y agregaron: "El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos".

Minutos después, el gobierno porteño también se expresó con un comunicado: "Desde el Gobierno de la Ciudad trabajamos junto a las organizaciones que integran la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo para encontrar una solución que permita realizarla y, al mismo tiempo, llevar adelante el operativo previsto por la visita del Papa. El diálogo, la coordinación y la buena voluntad de todos hicieron posible este acuerdo. Vamos a trabajar para que ambos acontecimientos se desarrollen en las condiciones necesarias". Captura: redes sociales Como ocurre en cada edición, la movilización avanzará por distintos puntos emblemáticos del centro de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido previsto incluirá el Obelisco, el Congreso y la Avenida de Mayo, mientras que los organizadores esperan una importante concurrencia. Posteo @marchaorgulloAR